Галициновская библиотека – центр позитива

В рамках программы партнерства с близлежащими селами НГЗ ежегодно реализует социально значимые мероприятия, направленные на улучшение уровня жизни сельчан. Одним из таких для галициновской громады в этом году стала помощь местной библиотеке.

Галициновская библиотека по праву считается одной из лучших в Витовском районе. Она обслуживает более 1000 читателей.

– У нас современная, компьютеризированная библиотека, – говорит заведующая Галициновской сельской библиотекой-филиалом Людмила Кобылюк. – Мы выполняем особенную программу – это программа «Глас громады». Проводим скайп-конференции с главой райгосадминистрации Александром Демчуком, пенсионным фондом. Жители нашего села вместо того, чтобы ехать в данные инстанции, могут прийти в библиотеку, задать свои вопросы и сразу же получить ответы. Наш девиз и девиз наших читателей на протяжении уже многих лет: мы умеем читать, умеем отдыхать и с позитивом смотрим в будущее. Мы благодарны металлургам за то, что они поддерживают нашу библиотеку и наших читателей.

В рамках программы партнерства НГЗ и Галициновского сельсовета в этом году здесь установлена новая мебель на сумму 20 тыс. грн. Стенды, стеллажи, столики для самых маленьких читателей будут способствовать тому, чтобы жителям Галициново было уютно и комфортно проводить время в библиотеке.