25Января2017

Телерадиокомпания Сатурн

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Галициновская библиотека – центр позитива

25 Января 2017
Бизнес
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В рамках программы партнерства с близлежащими селами НГЗ ежегодно реализует социально значимые мероприятия, направленные на улучшение уровня жизни сельчан. Одним из таких для галициновской громады в этом году стала помощь местной  библиотеке.

Галициновская библиотека по праву считается одной из лучших в Витовском районе. Она  обслуживает более 1000 читателей.

–  У нас современная, компьютеризированная библиотека, – говорит  заведующая Галициновской сельской библиотекой-филиалом Людмила Кобылюк. –  Мы выполняем особенную программу – это программа «Глас громады».  Проводим скайп-конференции с главой райгосадминистрации Александром Демчуком, пенсионным фондом. Жители нашего села  вместо того, чтобы ехать в данные инстанции, могут прийти в библиотеку, задать свои вопросы и сразу же получить ответы. Наш девиз и девиз наших читателей на протяжении уже многих лет:   мы умеем читать, умеем отдыхать  и с позитивом смотрим в будущее. Мы благодарны металлургам за то, что они поддерживают нашу библиотеку и наших читателей.

В рамках программы партнерства НГЗ и Галициновского сельсовета в этом году здесь установлена новая мебель на сумму 20 тыс. грн.  Стенды, стеллажи, столики для самых маленьких  читателей будут способствовать тому, чтобы жителям Галициново было уютно и комфортно проводить время в библиотеке.

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