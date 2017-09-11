Эвтаназия – бесчеловечно, приют – нереально: в Николаеве решали, что делать с бездомными собаками, которых в городе без малого 5 тысяч

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

Так, первое заседание рабочей группы состоялось в четверг, 7 сентября. В состав рабочей группы вошли представители исполнительного комитета Николаевского городского совета, депутаты Николаевского городского совета, специалисты ветеринарной медицины, представители ГУ Национальной полиции в Николаевской области, директор КП «ЦЗЖ», представители общественных организаций, в том числе зоозащитной организации «Феникс».

Для формирования цели «будущей программы», постановки задачи и определения масштаба вопроса, заместитель городского головы Мкртыч Мкртчян начал с обращения к присутствующим:

- Существует ли в городе проблема с бездомными собаками и насколько толерантно отношение николаевцев к вопросу бездомных собак? Нам следует ответить на ряд вопросов, а именно: принимаем ли мы тот факт, что рядом с нами живут бездомные собаки или нас беспокоят только агрессивные, больные вирусными инфекциями животные? Насколько радикально мы должны решать эту проблему? В течении 1-2 или 5-10 лет и каков временной интервал решения представленного вопроса? Именно от этого ответа зависит механизм наших действий!, - отметил вице-мэр.

В ходе заседания рабочей группы Мкртыч Мкртчян обратил внимание участников процесса, что из за разделения мнений граждан города, вопрос регулирования численности животных в г. Николаеве перешел в разряд этической дилеммы, является острым и чувствительным.

Так, Законодательство Украины данный вопрос регулирует «рамочно», устанавливает только определенные ограничения и предлагает инструментарий. При этом, определения механизма действий, норм присутствия животных на улицах, например допустимое количество на 1 кв. км., не существует. Весь груз ответственности за принятие механизма регулирования численности бездомных животных ложится на орган местного самоуправления, которому придётся принимать ответственное решение исходя из мнений общины и бюджетных ограничений.

При этом необходимо обеспечить максимально безопасное городское пространство, учитывая эмоции и чувства значительного количества наших граждан в отношении к домашним животным, не допустить негуманность в отношении к ним.

Также, во время заседания рабочей группы были представлены аналитические данные по поводу количества выловленных, простерилизованных, привитых, зарегистрированных животных за последние годы.

Особое возмущение вызвали цифры, свидетельствующие об укусах животными горожан. Кроме того, рассматривался опыт регулирования численности бездомных собак областных городов Украины, международный опыт, были предоставлены соответствующие информационные слайды и видеоинформация.

Следует отметить, что был предоставлен финансовый расчет создания приюта для 5-ти тыс. бездомных собак (одновременно), который предусматривал вылов, содержание и уход за животными. Финальная сумма оказалась больше 91,0 млн. грн. за год (без строительства самого приюта).

По мнению исполнительного органа городского совета, городская община не будет готова потратить такие средства на содержание животных, имея другие острые и актуальные проблемы незащищенных слоев населения, малообеспеченных и социально чувствительных сфер.

Также, высказали свои мнения депутаты городского совета Вячеслав Апанасенко и Лариса Веселовская и депутат городского совета, член рабочей группы Владислав Ентин, которые выразили предложения о проведении проверки деятельности КП «ЦЗЖ» финансово-аудиторской службой и оценке эффективности и результативности действующей «Программы».

Мкртыч Мкртчян ответил в свою очередь, что комиссия готова и открыта к рассмотрению всех предложений, которые будут предоставлены.

Департамент ЖКХ.