Две платежки за газ: в "Николаевгазе" рассказали, как теперь платить за газ

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Постановлением НКРЕКП № 3035 от 24 декабря 2019 года тариф на услуги распределения природного газа для АО «Николаевгаз» составляет:

• с 1 января 2020 -1,308 грн.

• с 1 июля 2020 - 1,62 грн.

Каким будет платеж за доставку газа?

Равномерный, одинаковый и неизменный ежемесячно. Защищенный от сезонных колебаний и экономный.

Зимой, когда потребители значительно увеличивают использование газа, платеж за доставку газа остается неизменным. Поэтому зимой финансовая нагрузка при оплате за газ уменьшается.

Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от использованного им объема газа в прошлом газовом году.

Газовый год - это промежуток времени с 1 октября по 30 сентября. Ежемесячный платеж за доставку газа рассчитывается следующим образом: сумма кубов газа, потребленного за газовый год, делится на 12 месяцев и умножается на тариф на доставку. Эти 12 равных платежей уплачиваются потребителями ежемесячно в течение года. Но по желанию потребитель может оплатить за доставку одним платежом - вперед за несколько месяцев. Таким образом он уменьшит свои расходы на комиссии банков при проведении платежей.

Оплата в соответствии с условиями типового договора на распределение проводится до 20 числа месяца, в котором предоставляются услуги по распределению природного газа.

Примеры расчетов платы за доставку:

- потребитель, который использует газ на индивидуальное отопление жилья, с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 потребил 2,5 тыс. кубометров газа.

Рассчитаем ежемесячную плату за доставку газа для потребителя с индивидуальным отоплением:

2500 кубов / 12 мес. х 1,308 грн. = 272,50 грн. / Месяц (платит с января по июнь 2020 года);

2500 кубов / 12 мес. х 1,62 грн. = 337,50 грн. / Месяц (платит с июля по декабрь 2020 года).

- потребитель использует газ только для приготовления пищи. С 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 он использовал 100 кубометров газа.

Рассчитаем ежемесячную плату за доставку газа для потребителя с газовой плитой:

100 кубов х / 12 мес. х 1,308 грн. = 10,90 грн. / Месяц

100 кубов х / 12 мес. х 1,62 грн. = 13,50 грн. / Месяц

Рассчетный счет:

Оператор газораспределительных систем АО "Николаевгаз" ЕГРПОУ 05410263, р / с UA593264610000026004300004893 в АО Сбербанк

По состоянию на 20.01.2020 года уже подписаны договоры на получение платежей за распределение через Укрпочту, Сбербанк и ПриватБанк.

Надо платить, если газом не пользуешься?

За доставку газа надо платить, даже если вы не используете газ в отдельные периоды.

Если газовое оборудование не используется вообще, и вы не планируете этого в будущем, то вам стоит рассмотреть возможность отсоединения от газовых сетей. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в Центре обслуживания клиентов для расторжения договора с АО «Николаевгаз». Услуги отключения и подключения платные.

На что идут деньги за доставку газа?

Средства, которые вы платите за доставку газа, АО «Николавигаз» направляет на обеспечение безопасного и бесперебойной доставки газа в ваши дома - диагностику всей газовой системы Николаевской области, ремонт и реконструкцию газопроводов и оборудования, установку бытовых счетчиков, содержание аварийной службы, развитие клиентского сервиса и многое другое.

Информацию о годовой заказанную мощность, счета на оплату услуги за распределение природного газа можно найти в Личном кабинете потребителя газа на сайте 104.ua в разделе Доставка газа.

Консультации для потребителей по всем вопросам проводит Контактный центр для потребителей газа Николаевской области по телефону (0512) 777-104 или (067) 65-70-104.