«Доступные лекарства» на Николаевщине можно приобрести в 172 аптеках

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Стоимость лекарств полностью или частично оплачивает государство. Общая сумма, которую правительство выделило на программу - 500 млн. гривен.

Для того, чтобы получить препараты по этой программе, нужно обратиться к врачу, получить правильно выписан рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующий в программе и получить выбранные лекарства.

Перечень лекарств, предоставляемых пациентам:

- для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:

амиодарон;

амлодипин;

атенолол;

верапамил;

гидрохлортиазид;

спиронолактон;

фуросемид;

дигоксин;

эналаприл;

Изосорбида динитрат;

карведилол;

клопидогрел;

метопролол;

нитроглицерин;

симвастатин;

бисопролол;

метформин;

- от диабета II типа:

метформин;

гликлазид;

- для лечения астмы

беклометазон;

будесонид;

Сальбутамол.

В Николаевской области участие в программе приняли 172 аптеки.

Ознакомиться со списком аптек можно по ссылке: http://oblzdrav.mk.gov.ua/images/stories/fruit/2017-04-26-apteky-dostupni-liky.xlsx