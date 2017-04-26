«Доступные лекарства» на Николаевщине можно приобрести в 172 аптеках

Стоимость лекарств полностью или частично оплачивает государство. Общая сумма, которую правительство выделило на программу - 500 млн. гривен.
Для того, чтобы получить препараты по этой программе, нужно обратиться к врачу, получить правильно выписан рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующий в программе и получить выбранные лекарства.
Перечень лекарств, предоставляемых пациентам:
- для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
амиодарон;
амлодипин;
атенолол;
верапамил;
гидрохлортиазид;
спиронолактон;
фуросемид;
дигоксин;
эналаприл;
Изосорбида динитрат;
карведилол;
клопидогрел;
метопролол;
нитроглицерин;
симвастатин;
бисопролол;
метформин;
- от диабета II типа:
метформин;
гликлазид;
- для лечения астмы
беклометазон;
будесонид;
Сальбутамол.
В Николаевской области участие в программе приняли 172 аптеки.
Ознакомиться со списком аптек можно по ссылке: http://oblzdrav.mk.gov.ua/images/stories/fruit/2017-04-26-apteky-dostupni-liky.xlsx