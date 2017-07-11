Дошкольники из Корабельного района – социально ответственные туристы

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– Социально ответственный туризм – это новая стратегия туризма, которая призывает путешественников к осознанному отношению к тем территориям, где они отдыхают. Особенно это актуально в отпускной сезон, – комментирует директор Центра социальных программ НГЗ Алена Ожема. – Именно поэтому очень важно в игровой форме продемонстрировать малышам последствия безответственного отношения к природе. А также наглядно показывает, что мы можем сделать для улучшения мест отдыха.

Во время акции дети вместе с героиней сказки «Маша и Медведь» отправились в поход в лес, чтобы спасти жилище Миши от безответственных туристов. Активисты встретили отдыхающих, которые шумели, разбрасывали мусор и пытались разжечь костер. В ответ на их действия участники акции вызвали «полицию», которая рассказала о гражданской и административной ответственности за нарушения правил поведения в лесу. К акции также присоединились сотрудники МЧС, которые прибыли на пожарной машине с целью «предотвратить пожар» и провести инструктаж безопасного поведения в лесу.

Ребята не только внимательно слушали специалистов, задавали им вопросы, наблюдали за работой пожарных в смоделированных чрезвычайных ситуациях, но и сделали немало полезного для леса и его обитателей. Развесили кормушки с зерном, убрали территорию от мусора, установили табличку с призывом не рубить деревья и беречь лес от мусора и огня.

– Мы благодарны начальнику Корабельного районного отделения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Александру Остафию и начальнику управления патрульной полиции в городе Николаеве Максиму Ахрамееву, которые откликнулись, предоставили своих людей, свои машины, – говорит заведующая ДУЗ №101 Оксана Моисеенко. – Вместе нам удалось сделать это поучительное мероприятие ярким и незабываемым.