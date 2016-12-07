Депутаты Николаевского облсовета решили передать ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» городу

Основным вопросом состоявшейся сегодня, 7 декабря, сессии Николаевского облсовета стал вопрос об ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Правда, эмоции в сессионном зале были несколько слабее, чем под зданием ОГА, где пикетировали работники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» с требованием выплатить задолженность по зарплате, но их было достаточно.

Началось все с того, что глава фракции «ОппоБлока» Владимир Фроленко предложил передвинуть вопрос по ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» с 6-го, как он значился в повестке дня, на 1-е место. Но первое голосование за внесение изменений в повестку дня результата не дало – депутатских голосов не хватило на такую рокировку. Тогда Владимир Фроленко пригрозил, что если этого не произойдет, то фракция «ОппоБлока» в полном составе покинет зал. И шантаж сработал: «за» проголосовали 39 депутатов.

Начальник областного управления ЖКХ Евгений Гладков снова остановился на результатах государственного финансового аудита деятельности ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», отметив, что половина из замечаний, касающиеся оргвопросов, предприятием уже устранены. Назначен и.о. руководителя – Светлана Аверкова. Но, как настаивал Е.Гладков, предприятие по области деятельность не осуществляет, поэтому город Николаев должен его поддержать.

После этого звучали разные предложения и замечания от депутатов. Например, Андрей Кротов предлагал выделить 6 млн.грн. на погашение долгов по зарплате, обязать ОГА до 1 января провести конкурс на директора ОКП и обратиться к депутатам горсовета, чтобы они выделили такую же сумму (депутаты «ОппоБлока» в горсовете поддержат, сказал А.Кротов). Федор Барна спрашивал, разработана ли стратегия развития предприятия. Вадим Олабин спрашивал о том, как можно было назначить Виталия Бородина исполняющим обязанности руководителя, если он является основателем и директором трех частных предприятий. А Татьяна Демченко обвинила облгосадминистрацию в том, что она сознательно не проводит конкурс на директора «Николаевоблтеплоэнерго».

Стоить отметить, что у присутствовавших в зале так и не сложилось единого мнения о сумме задолженности по заработной плате работникам ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». Е.Гладков называл две разные суммы – 4,2 млн.грн. на 1 декабря (с налогами) и 6,9 млн.грн. (без налогов). А представитель трудового коллектива, выступившая с обращением работников на сессии, сказала, что сумма невыплаченной зарплаты составляет 12 млн.грн. плюс 2,5 млн.грн. ЕСВ.

К слову, именно с трибуны прозвучал фактически ультиматум работников ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» — выделить безвозвратную финансовую помощь в сумме, которая позволит погасить задолженность по зарплате и по ЕСВ; рашить вопрос по разблокировке счетов предприятия по судебному иску ПАО «Николаевгаз» и назначить Владимира Березницкого директором предприятия. Иначе, как сказано в обращение, члены трудового коллектива разорвут трудовые отношения с предприятием, что может привести к го полной остановке.

В итоге, потратив на обсуждение более 2 часов, депутаты приняли решение, в котором оценили ситуацию, сложившуюся на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», крайне негативной и представляющей риск невыполнения предприятием условий договоров субкредитования в рамках использования Займа, предоставляемого Украине Международным банком реконструкции и развития, и несущей угрозу потери территориальными общинами сел, поселков, городов Николаевской области в будущем имущества коммунального предприятия.

А вот предложения относительно выделения 6 млн.грн. на погашение задолженности по зарплате и обращения к Николаевскому горсовету о выделения такой же суммы не прошли – не хватило голосов («за» — 21, 21 – воздержались). Также не прошло предложение о том, что срочно на следующую сессию облгосадминистрация должна вынести кандидатуру директора, тоже не прошло («за» — 31).

Обсуждение было прервано не только сообщением о заминировании Николаевской облгосадминистрации, но и эффектным – с белыми розами – появление в зале главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко. А потом депутаты фактически потребовали от губернатора высказать свою точку зрения о том, что же делать с ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Ответ Савченко был прост и краток: «Давайте передадим предприятие горсовету, и пусть горсовет разбирается».

Относительно кандидатуры директора предприятия Алексей Савченко предложил создать рабочую группу из депутатов и представителей трудового коллектива, а затем обсудить с ним кандидатуру руководителя. Однако депутат Татьяна Демченко настаивала сделать это сейчас, буквально через полчаса, и требовала на это согласия губернатора. Он устоял. «В каждом депутатском корпусе есть депутаты, которые нуждаются в особом внимании. Хотите – я с вами пообщаюсь», — сказал он.

«Помирила» их глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко, предложив после сессии создать такую рабочую группу и определиться до конца недели с кандидатурой директора.

На том и порешили – в целом за решение облсовета проголосовал 41 депутат.

А 40 голосов «за» депутаты дали за решение о безоплатной передаче ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в городскую коммунальную собственность. «Мэр согласится [принять в коммунальную собственность – прим.ред.], и я буду за это отвечать», — сказал Алексей Савченко.

inshe.tv