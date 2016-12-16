Чудеса не в сказке, а наяву

а Новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!» «B.A.T.mеn» (представители компании «Бритиш Американ Тобакко»).

И вновь к воспитанникам Шевченковской школы-интерната в гости приехала команда-участниц

Вместе с огромной ростовой куклой в виде розового слона ребята и взрослые делали новогодние украшения – гирлянду в виде сердечек, снежинки из бумаги, пластиковых бутылок и трубочек для коктейля, новогодние маски. Необычным получился портрет волонтера, который украсили детские ладошки каждого из воспитанников интерната.

– Здорово, когда взрослые творят чудеса, а дети верят, что мечты сбываются, – сказал капитан команды «B.A.T.mеn» Андрей Велигин. – Именно в такие моменты у детей и рождается ощущение счастья, которое подчас бывает ценнее любых подарков. А это можно было увидеть по настроению детей этого учебного заведения.

Учащиеся школы №48 и команда «Молодежный совет» промплощадки НГЗ вместе с художником осваивали художественную роспись открыток и рисовали новогодние шаржи своих одноклассников.

– Детям очень понравилось рисование в стиле шарж и они с азартом и юмором изображали друг друга, – рассказал участник команды «Молодежный совет» Владимир Кушнир. – Во время создания открыток ребята задавали много вопросов о том, как комбинировать предметы, как их правильно прорисовывать. Мы сами получили массу удовольствия от проведенного с детьми времени. Все открытки они пообещали подарить родителям в Новогодние праздники.

Кроме того, команда «Молодежный совет» высадила молодые саженцы деревьев и кустарников возле скейт-парка «Корабельный».