Алексей Савченко предложил искать основания для реприватизации НГЗ

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

Алексей Савченко в своем выступлении отметил, что Николаевский глиноземный завод - экологически опасное предприятие, работа которого негативно влияет на окружающую среду. От этого страдают жители прилегающей к нему территории:

«Это предприятие имеет огромное экологический влияние на местность. Общины, которые там проживают, не получают той экологии, которую должны получать. Вы понимаете, сколько предприятие зарабатывает денег. Вы понимаете, в какой стране мы жили. И какие последствия мы сегодня имеем. Есть определенные судебные тяжбы, которые якобы доказывают, что не существует угрозы для людей. Но если посмотреть по смертности - сколько людей болеет в этих местах, то там смертность совсем другая», - сказал председатель ОГА.

Далее в своем выступлении Алексей Савченко акцентировал внимание присутствующих на том, что в договор, который был составлен в интересах государства, со временем были внесены изменении, которые сегодня нуждаются в изучении и оценке:

«Сегодня возбуждено несколько уголовных дел по причалам, которые находятся в рейде этого мощного предприятия. Ведь это предприятие зашло и на причалы, - отметил он. - На предприятии работают опытные люди, которые могут отстаивать не только экономическую позицию, но и завоевывать общественное мнение. Но ответа, каким образом они получили причалы, мы не получили. У меня три договора, согласно которым они должны были до 1,5 млрд. получить на социальное обеспечение, на соцпроекты. Они брали на себя ответственность. Но не выполнили этого. А потом были суды, и эта нагрузка была изменена. И это менялось до тех пор, пока уже не надо было ничего отдавать. Поэтому есть определенный ангажированный механизм, который говорит о непрозрачности. Я считаю, что надо разобраться с этим вопросом. Создать на общегосударственном уровне временную следственную комиссию, например. Там возбуждено очень много уголовных дел. И будет уместно создать ВСК, которая бы на себя взяла ответственность и посмотрела детали по всем этим правам. Ведь они там еще отвели себе огромную косу. Они делают все, что угодно, как им нужно. Но надо посмотреть: первый вопрос - приватизация, второй вопрос - польза этой приватизации или реприватизации, которая будет существовать. И постепенно делать выводы.

Надо вернуться к вопросу того, как оно было приватизировано. Кто это делал? Кто подписывал эти договоры? Кто менял? Кто в Правительстве подписывал эти договоры? Какие комиссии заседали, как происходил расчет, как происходила передача этих земель? И после этого уже принимать решение - целесообразна приватизация, или нецелесообразна. По закону сегодня оснований реприватизировать - нет. Потому что собственность неприкосновенна по Конституции. Необходимо этот механизм развить и доказать», - заявил Алексей Савченко.

Председатель областной государственной администрации высказал мнение, что причалы, которыми сегодня пользуется завод, должны работать на благо общества. Поэтому необходимо создать стивидорное коммунальное предприятие, чтобы средства от его деятельности можно было направить на ремонт и развитие дорог Николаевщины.