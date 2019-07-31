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Новости Бизнес Аграрии Николаевщины завершили уборку ранних сельскохозяйственных культур

Аграрии Николаевщины завершили уборку ранних сельскохозяйственных культур

31 Июля 2019
Бизнес
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В Николаевской области завершен обмолот ранних зерновых, зернобобовых и рапса. Земледельцами внесены в общегосударственный каравай 2,6 млн тонн зерна нового урожая, в том числе пшеницы - 1,6 млн тонн. В среднем с каждого гектара собрано 34 центнера зерна. Об этом информирует Департамент агропромышленного развития ОГА.

Наивысшую урожайность зерновых культур получены в Кривоозерском - 40,9 ц / га, Врадиевском - 40,6 ц / га и Первомайском - 38,4 ц / га районах.

В тринадцати районах области сельхозтоваропроизводители пересекли стотысячный рубеж по намолоту зерна: в Арбузинском районе намолочено - 113,1 тыс.тонн, в Баштанском - 171,0 тыс.тонн, в Березанском - 129,6 тыс.тонн, в Березнеговатском - 126,6 тыс.тонн, в Братском - 103,9 тыс.тонн, в Веселиновском - 137,9 тыс.тонн, в Вознесенском - 138,4 тыс.тонн, в Домановском - 143,0 тыс.тонн, в Еланецком - 120,5 тыс.тонн, в Казанковском - 138,0 тыс.тонн, в Николаевском - 166,7 тыс.тонн, в Новоодесском - 179,6 тыс.тонн, в Первомайском - 161,8 тыс.тонн. Еще в двух районах пересечена двухсоттысячному рубеж, а именно в Витовском - 200,3 тыс.тонн и в Снигиревском - 230,3 тыс.тонн.

Сейчас сельхозтоваропроизводители продолжают подготовку к уборке поздних яровых культур и посевной кампании озимых урожая 2020 года, в хозяйствах ведется накопление материально-технических ресурсов, засыпка семян, а на освободившихся площадях проводится дискование почвы.

Наряду с этим в двух районах приступили к раннему посеву озимого рапса.

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