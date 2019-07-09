Аграрии Николаевщины собрали второй миллион тонн зерна нового урожая

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Об этом сообщает департамент агропромышленного развития Николаевской облгосадминистрации.

В одиннадцати районах области сельхозтоваропроизводителями пересечен стотысячный рубеж по намолоту зерна: в Арбузинском - 101,9 тыс.тонн, в Баштанском - 147,8 тыс.тонн, в Березанском - 100,2 тыс.тонн, в Березнеговатском - 104,5 тыс. тонн, в Веселиновском - 108,7 тыс.тонн, в Витовском - 190,5 тыс.тонн, в Вознесенском - 120,1 тыс.тонн, в Домановском - 112,9 тыс.тонн, в Николаевском - 126,9 тыс. тонн, в Новоодесском - 142,1 тыс.тонн и в Снигиревском - 156,0 тыс.тонн.

Самая высокая урожайность ранних зерновых культур остается в Кривоозерском - 39,8 ц / га и Врадиевском - 38,3 ц / га районах.

Рапс собрано почти с 70% площадей, намолочено 118 тыс. тонн при урожайности 19,8 ц / га.