Аграрии Николаевщины намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая

Лучшими темпами проходит сбор урожая зерновых в Снигиревском, Витовском и Арбузинском районах, где скошено и обмолочено 64-74% площадей ранних зерновых культур.
Самая высокая урожайность зерновых остается в Арбузинском - 34,4 ц / га, Очаковском - 34,2 ц / га и Николаевском - 33,3 ц / га районах.
Земледельцы Витовского и Снигиревского районов первыми перешли стотысячный рубеж по намолоту ранних зерновых и зернобобовых культур и получают в среднем по 29,7 ц / га и 30,7 ц / га соответственно.
Наряду с зерновыми продолжается уборка рапса, которого уже с площади 17000 гектаров намолочено 31 тыс. тонн при урожайности 18,4 ц / га.
В целом на уборочных работах за последние сутки работало 2621 ед. зерноуборочных комбайнов, при этом суточная выработка на 1 комбайн составил - 23 га.
На освободившихся площадях проводится подготовка почвы для посева озимых сельскохозяйственных культур урожая 2018 года, в настоящее время фактически подготовлено 221 тыс. га.