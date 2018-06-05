4, 5 и 6 гривен в зависимости от протяженности маршрута: в горисполкоме озвучили новые тарифы на проезд в маршрутных такси Николаева

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В мероприятии приняли участие мэр Николаева Александр Сенкевич, его заместитель Сергей Диндаренко, общественные активисты и представители предприятий-перевозчиков.

Сергей Диндаренко рассказал, какие нормативные документы используются при формировании тарифов на проезд в общественном транспорте и по какой формуле проводится расчет стоимости услуг на перевозку пассажиров.

- Формула, которая применяется для расчета тарифа, утверждена приказом Министерства транспорта Украины. Тариф это сумма плановой себестоимости услуг на маршруте за год и плановойприбыли, поделенная на запланированный на год объем перевозок пассажиров одним транспортным средством, - сказал Сергей Диндаренко.

Он отметил, что по формуле тариф рассчитывали для 3 категорий маршрутов, которые сейчас действуют в городе: длиной до 10 км, более 10 км и более 20 км. Делали это на примере маршрутов № 44, № 8 и № 54.

- Расчеты основывались на данных, заложенных в договорах на перевозку пассажиров, которые были заключены с перевозчиками: количество транспортных средств, которые предоставляют услуги по перевозке, тип топлива, которое использует транспортное средство (бензин, дизельное топливо, газ). А также количество рейсов, которые осуществляет одно транспортное средство и интервал движения, - отметил Сергей Диндаренко.

Также в основу формирования тарифа были заложенные данные, которые предоставили сами предприятия-перевозчики. Кроме того, учитывался и пассажиропоток.

- Формула предусматривает данные по пассажиропотоку на маршруте, который может обосновываться перевозчиком на основании фактических показателях работы, а также может устанавливаться по результатам обследования пассажиропотока. У нас обследование пассажиропотока проводилось в 2015 году. Кроме того, на данный момент еще проводится его изучение компанией «А+С» в рамках заключенного договора. Поэтому при расчете тарифа мы использовали данные за 2015 год, - добавил вице-мэр.

Таким образом, в соответствии с расчетами средний расчетный тариф для маршрута № 44, протяженность которого менее 10 км, составляет 4,94 грн., для маршрута № 8 протяженностью более 10 км – 6,36 грн, для маршрута № 54 – 8,22 грн.

При этом проектом решения исполкома горсовета предлагается для этих маршрутов использовать тариф в 4 грн., 5 грн., 6 грн. соответственно. Такой тариф также предлагается установить для всех маршрутов, которые имеют аналогичную протяженность.

Как стало известно в ходе мероприятия, обновленные данные по пассажиропотоку, расчет которого проводит компания «А+С», представят в ближайшее время – в эту среду. И после получения новых сведений по пассажиропотоку вновь необходимо будет поднимать тему тарифа.

Кроме того, во время презентации мэр Александр Сенкевич отметил, что на каждой маршрутке должен работать GPS-трекер. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность контролировать работу фирм-перевзчиков. Также такое оборудование даст возможность воплотить в жизнь пилотный проект, который инициирует городской голова. Так, он предлагает при перераспределении бюджетных средств выделить деньги на оборудование остановок общественного транспорта по пр. Центральному информационными табло, на которых бы отображалась информация о времени до прибытия маршрутки. Это будет полезно для горожан и повысит качество услуг по перевозке пассажиров.

После этого откорректированный тариф на проезд в пассажирских автобусах представили членам исполкома горсовета. Кроме того, во время встречи обсудили тарифы на вывоз ТБО и проезд в трамваях и троллейбусах.

Речь шла о том, что тариф на услуги по вывозу ТБО и на перевозку пассажиров в электротранспорте на данный момент ниже экономически обоснованного уровня. Поэтому, чтобы не допустить срыва предоставления указанных услуг, тариф необходимо пересмотреть.

Отдел информационного обеспечения городского совета