26Января2018

Телерадиокомпания Сатурн

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«Загадочный Зебек»: в Николаеве презентовали книгу о художнике Владимире Зебеке
Новости Искусство «Загадочный Зебек»: в Николаеве презентовали книгу о художнике Владимире Зебеке

«Загадочный Зебек»: в Николаеве презентовали книгу о художнике Владимире Зебеке

26 Января 2018
Искусство
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2018-01-26-Zebek
Книга о выдающемся николаевском художнике-маринисте «Загадочный Зебек» вышла в 2017 году, в издательстве «Илион». Это очередная, седьмая, книга документально-художественной серии под названием «Одаренные мудростью». Презентация издания прошла в библиотеке им. Кропивницкого.

В книге искусствоведы, коллекционеры, журналисты, просто друзья и знакомые художника Владимира Зебека рассуждают о его непревзойденном и ярком таланте, уникальной и неповторимой личности. Каждый по-своему говорит о мастере и выразил то, что считает наиболее характерным и ценным. Из различных мнений и впечатлений собрался своеобразный «портрет» художника.

Издание включает множество репродукций картин Владимира Зебека, исполненных с высокой полиграфической точностью. Книга дополняется диском с документальным фильмом о художнике под названием «Зебек».

Во время презентации говорили о биографии и творческом наследии Владимира Зебека. Художник родился в Николаеве, 18 мая 1931 года, не стало его в феврале 2015-го. Почти полвека он жил и творил на Кинбурнской косе. Морские пейзажи, натюрморты, абстракции выдающегося николаевского художника признаны во всем мире, являются частью музейных и частных коллекций во многих странах. Что касается характера Зебека, то о нем говорили как о человеке необычном, эмоциональном, свободном.

Книга «Загадочный Зебек» будет интересна для тех, кому небезразлично творчество выдающихся земляков – николаевцев . Написана доступно, и, по мнению тех, кто с ней уже познакомился, достаточно легко читается.

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