Яркое буйство красок или черно-белая мистерия? В краеведческом музее открылась выставка «Диптих-art»

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Жизнь - это цветная игра, которая насыщает, вдохновляет, вызывает неповторимые ощущения. В природе нет ничего бесцветного. А талантливые мастера на примере своих работ доказывают, что могут создавать удивительные работы как в монохромной, так и в полихромной гамме. Например, Наталья Ракитина много лет работает с разноцветной петриковской росписью. А не так давно, возможно, первой в Украине, начала создавать монохромную петриковку. Результат превзошел все ожидания.

Другой участник – Руслан Горбань – представил в экспозиции гончарные изделия: свои и учеников. Мастер говорит – решили доказать, что обыкновенный глиняный кувшин тоже может быть ярким, полихромным.

Полихромия или ее противоположность – монохромия: на что реагирует именно ваша фантазия? Выяснить это, можно посетив выставку художественных изделий мастеров Николаевщины «Диптих-art». Экспозиция в областном краеведческом музее будет работать до 22 января.