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Новости Искусство Яркое буйство красок или черно-белая мистерия? В краеведческом музее открылась выставка «Диптих-art»

Яркое буйство красок или черно-белая мистерия? В краеведческом музее открылась выставка «Диптих-art»

15 Декабря 2017
Искусство
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2017-12-15-diptih
Изысканные рушники, вышитые черными или белыми нитками, нежные картины из тополиного пуха, графика, милые игрушки в технике валяния. Все эти монохромные работы завораживают не меньше, а порой даже сильнее, нежели яркий батик, многоцветная роспись по стеклу, живописные картины. Каждая из двух частей выставки в Николаевском краеведческом музе удивительным образом дополняют друг друга, а разнообразие техник, декора и тематик словно перетекают с одной части в противоположную.  Выставка «Диптих-art» - это уже 4-й  проект мастеров  Николаевского областного центра народного творчества. Слово Диптих означает – двойственный. Поэтому экспозиция  также состоит  из двух частей: монохромной и полихромной. Зрители, посетившие выставку, могут выбирать и голосовать за ту часть экспозиции, которая вызвала больше эмоций.

Жизнь - это цветная игра, которая насыщает, вдохновляет, вызывает неповторимые ощущения. В природе нет ничего бесцветного. А талантливые мастера на примере своих работ доказывают, что могут создавать удивительные работы как в монохромной, так и в полихромной гамме. Например, Наталья Ракитина много лет работает с разноцветной петриковской росписью.  А не так давно, возможно, первой в Украине, начала создавать монохромную петриковку. Результат превзошел все ожидания. 

Другой участник – Руслан Горбань – представил в экспозиции гончарные изделия: свои и учеников. Мастер говорит – решили доказать, что обыкновенный глиняный кувшин тоже может быть ярким, полихромным.

Полихромия или ее противоположность – монохромия:  на что реагирует именно ваша фантазия? Выяснить это, можно посетив выставку художественных изделий мастеров Николаевщины «Диптих-art». Экспозиция в областном краеведческом музее будет работать до 22 января.

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