Яркая иллюминация, новогодняя ярмарка и пиротехническое шоу: в Николаеве торжественно открыли главную елку

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

Как и в прошлом году, площадь украсили иллюминацией: устроили тоннель с подсветкой, установили сказочную упряжку Деда Мороза, огромный подарок, фигурки оленей и снеговиков.

Главный праздничную площадку открыли концертом творческих коллективов. Посмотреть на открытие елки собралось немало николаевцев.

Традиционно, совместно с детьми отсчет времени до момента включения праздничной иллюминации на городской елке произнес городской голова Александр Сенкевич.

- Пусть наша красавица-елка вместе со сказочными персонажами радует и дарит праздничное настроение. Желаю, чтобы День Святого Николая стал для вас радостным началом зимних праздников! Мира, добра и согласия, уважаемые николаевцы! - обратился к горожанам мэр.

Горожан также поздравили Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине Господин Марек Шафин, Почетный консул Словацкой Республики в г.. Одесса господин Михаил Музалев, заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли, первый заместитель начальника порта "МСП Ника-Тера" Анатолий Дворник.

После церемонии открытия елки начался мюзикл «Щелкунчик и тайна короля крыс». Спектакль поставила директор ПК "Молодежный" Юлия Захарова. Актеры дворца культуры поразили зрителей сложными акробатическими движениями.

Изюминкой действа стало яркое пиротехническое шоу. Разноцветное мерцание гирлянд, аромат имбирного печенья, звуки рождественских мелодий наполнили площадь сказочной атмосферой праздника.

Отдел информационного обеспечения департамента городского головы