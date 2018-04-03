Яичные шедевры Михаила Карабутова в Николаевском краеведческом музее

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Изящные работы с аромографики, созданные с помощью кофе и шоколада, утонченная гравировка на стекле, оригинальные иконы, выполненные в технике пирографии. И конечно крашанка. Но не только пысанка и дряпанка. Воздушные узоры вырезаны на тонкой яичной скорлупе и больше напоминают работу ювелира. Собственно, рассказывает Михаил Карабутов, к созданию яичных шедевров его в 2013 году как раз и подтолкнули произведения ювелиров.

Поначалу, сознается Михаил, брака было немало. Но он не останавливался и постепенно шлифовал свое мастерство. Сегодня чтобы вырезать сложнейшие и тончайшие узоры в ненарушенной яичной скорлупе мастеру необходимо несколько часов.

Чтобы создавать необычные и поразительные работы мастер резьбы по скорлупе пускает в ход куриные, гусиные, перепелиные яйца, пробовал страусиные. Но самое благодарное – утиное. Выбранные орнаменты не случайны. Каждый из них имеет определённую символику и значение.

С яичными шедеврами Михаила Карабутова в Николаевском краеведческом музее можно ознакомиться до 17 апреля.