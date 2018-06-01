«Впадаем в детство!»: в городке «Сказка» показали, какими известные николаевцы были в детстве

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Международный день защиты детей - отличный повод вспомнить, что все мы родом из детства, говорят организаторы выставки. Идея возникла достаточно спонтанно, отчасти из-за того, что многие люди сегодня выкладывают свои детские фотографии в соцсеть. На предложение предоставить фото для выставки известные николаевцы реагировали по-разному. Кто-то соглашался сразу, кто-то - не совсем охотно.

Тем не менее, выставка сформировалась достаточно быстро. На ее подготовку, от идеи до самого события, прошло около десяти дней. Всего организаторам удалось собрать 82 фото.

Героями выставки стали известные горожане, представляющие самые разные сферы деятельности: политики, чиновники, медики, деятели культуры, журналисты, руководители предприятий. Наиболее почтенной по возрасту фотографии около 70 лет.

Все фотографии были подписаны и сопровождались изображениями взрослых героев. Кроме одной – ее решили представить в качестве фотозагадки. Отгадать было непросто: из-за бантика на голове многие думали, что на фото – девочка. Оказалось – начальник управления культуры Юрий Любаров.

Выставка работает в течение одного дня – 1 июня.

Карина Новикова