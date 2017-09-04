Внимание, кастинг! Николаевский русский драмтеатр приглашает на обучение в театральную школу-студию

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«Приглашаем для учебы именно молодежь, чтобы эта молодежь абсолютно осознанно пришла в театр, училась азам актерского мастерства, больше узнавала о театре. И чтобы эта молодежь соответственно уже поступала в театральные вузы, чтобы они становились профессиональными актерами, возвращались к нам и работали в нашем театре или, по крайней мере, в родном городе Николаеве», - говорит руководитель литературно-драматургической части НАХРДТ Марина Васильева.

Претендентам необходимо представить программу, состоящую из басни, стихотворения, монолога из пьесы, отрывка из прозы, песни и танца. Желающие должны как можно лучше показать себя, дать возможность конкурсной комиссии разглядеть их способности. А дальше преподаватели (которыми станут представители театра) займутся развитием талантов.

Срок обучения – 3 года. Занятия планируется проводить три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Во второй половине дня. Обучение бесплатное.

«Создаем максимально комфортные условия для нашей молодежи. Для того чтобы они здесь и обучались и проходили практику. Мы же понимаем что студия при театре – это, прежде всего, практика. Молодые люди будут выходить на сцену, пробовать свои таланты раскрывать уже в периоде обучения на профессиональной сцене, что очень важно», - отмечает Марина Васильева.

«Это будет такая лаборатория мастер-классов, повышения своего актерского мастерства, получения определенных навыков и в последующем - рекомендаций для поступления в профильные высшие учебные заведения. А уникальность будет в том, что они уже с первых дней будут участвовать в постановках, спектаклях, работе нашего театрального коллектива», - обещает директор-художественный руководитель НАХРДТ Артем Свистун

Конкурсный отбор на обучение в школе-студии состоится 17-го сентября в 10 часов утра. Количество мест ограничено. Всего планируется набрать 15 учеников.

Карина Новикова.