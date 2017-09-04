04Сентября2017

Телерадиокомпания Сатурн

Новости одной строкой:
Николаевщина: за 8 месяцев в бюджеты всех уровней оплачено 5,6 млрд. грн. налогов
Новости Искусство Внимание, кастинг! Николаевский русский драмтеатр приглашает на обучение в театральную школу-студию

Внимание, кастинг! Николаевский русский драмтеатр приглашает на обучение в театральную школу-студию

04 Сентября 2017
Искусство
  • Печать

teatr rusdram
Николаевский академический художественный русский драмтеатр приглашает на обучение в своей театральной школе-студии парней и девушек от 14 до 19 лет.

«Приглашаем для учебы именно молодежь, чтобы эта молодежь абсолютно осознанно пришла в театр, училась азам актерского мастерства, больше узнавала о театре. И чтобы эта молодежь соответственно уже поступала в театральные вузы, чтобы они становились профессиональными актерами, возвращались  к нам и работали в нашем театре  или, по крайней мере, в родном городе Николаеве», - говорит руководитель литературно-драматургической части НАХРДТ Марина Васильева.  

Претендентам необходимо  представить программу, состоящую из басни, стихотворения, монолога из пьесы, отрывка из прозы, песни и танца. Желающие должны как можно лучше показать себя, дать возможность конкурсной комиссии разглядеть их способности. А дальше преподаватели (которыми станут представители театра) займутся развитием талантов.

Срок обучения – 3 года. Занятия планируется проводить три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Во второй половине дня. Обучение бесплатное.

«Создаем максимально комфортные условия для нашей молодежи. Для того чтобы они здесь и обучались и проходили практику. Мы же понимаем что студия при театре – это, прежде всего, практика. Молодые люди будут выходить на сцену, пробовать свои таланты раскрывать уже в периоде обучения на профессиональной сцене, что очень важно», - отмечает Марина Васильева.

«Это будет такая лаборатория мастер-классов, повышения своего актерского мастерства, получения определенных навыков и в последующем -  рекомендаций для поступления в профильные высшие учебные заведения. А уникальность будет в том, что они уже с первых дней будут участвовать в постановках, спектаклях, работе нашего театрального коллектива», - обещает директор-художественный руководитель НАХРДТ Артем Свистун

Конкурсный отбор на обучение в школе-студии состоится 17-го сентября в 10 часов утра. Количество мест ограничено. Всего планируется набрать 15 учеников.  

Карина Новикова.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

﻿© 2012 Телерадиокомпания Сатурн. Все права защищены.