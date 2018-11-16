Выставку расписных картин Людмилы Гацуры открыли в краеведческом музее

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Среди работ Людмилы тематические триптихи, выполненные как в традиционной технике, так и с помощью современных приемов. Также расписные керамические и деревянные изделия, красочные декоративные панно.

Учиться росписи Людмила начала в 2009 году. Тогда и познакомилась со своим будущим преподавателем Еленой Коркишко. Впоследствии поняла, что Петриковская роспись - -это именно тот жанр, в котором Людмила хочет работать.

В 2011 году Людмила вступила в областное творческое объединения «Прибужье» с которым сотрудничает и сегодня. Именно в его стенах мастер черпает вдохновение, находит единомышленников и учится новому.

Первую персональную выставку художницы организовал Николаевский областной центр народного творчества. Посмотреть и оценить работы молодой художницы все желающие смогут в течение трех недель в выставочном зале Николаевского областного краеведческого музея.

Алина Сидорова.