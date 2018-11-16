16Ноября2018

Телерадиокомпания Сатурн

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Выставку расписных картин Людмилы Гацуры открыли в краеведческом музее
Новости Искусство Выставку расписных картин Людмилы Гацуры открыли в краеведческом музее

Выставку расписных картин Людмилы Гацуры открыли в краеведческом музее

16 Ноября 2018
Искусство
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2018-11-15-vist1
Экспозицию подготовили в рамках проекта «Новые имена Николаевщины» цель которого - сохранение украинских традиций и развитие современной культуры области. На этот раз организаторы представили 25 изделий из декоративной росписи николаевской художницы Людмилы Гацуры.

Среди работ Людмилы тематические триптихи, выполненные как в традиционной технике, так и с помощью современных приемов. Также расписные керамические и деревянные изделия, красочные декоративные панно.

Учиться росписи Людмила начала в 2009 году. Тогда и познакомилась со своим будущим преподавателем Еленой Коркишко. Впоследствии поняла, что Петриковская роспись - -это именно тот жанр, в котором Людмила хочет работать.

В 2011 году Людмила вступила в областное творческое объединения «Прибужье» с которым сотрудничает и сегодня. Именно в его стенах мастер черпает вдохновение, находит единомышленников и учится новому.

Первую персональную выставку художницы организовал Николаевский областной центр народного творчества. Посмотреть и оценить работы молодой художницы все желающие смогут в течение трех недель в выставочном зале Николаевского областного краеведческого музея.

Алина Сидорова.

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