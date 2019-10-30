Телерадиокомпания Сатурн

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Идея арт-проекта «Пташина елегія» возникла у художницы Ирины Чайки и фотографа Ирины Гузий. Именно они решили соединить в экспозиции картины с фотографиями. Автором большинства представленных на выставке фотографий стала ученица Ирины Гузий, фотохудожница Анастасия Фастовец.

На выставке представлены 16 работ Анастасии, сделанные за время учебы в студии "ФОТОКРОК". Эти фотографии демонстрируют красоту и разнообразие украинских птиц. Они создают иллюзию неожиданной встречи зрителя с пернатыми и позволяют получить эстетическое наслаждение от мгновенного созерцания.

Главная цель арт-проекта - призвать николаевцев беречь природу, не убивать птиц и заботиться о состоянии окружающей среды. Именно исчезающим видам пернатых особое внимание в своих картинах уделила художница Ирина Чайка.

Посмотреть и оценить фотографии и картины всех желающих приглашают к Центральной городской библиотеки им. м. Кропивницкого до 15 ноября.