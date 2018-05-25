В восьмой день фестиваля «Мельпомена на Николаевщине» гости из далекой Португалии познакомили зрителей со спектаклем «Справедливость»

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

«Это очень «португальская» пьеса, критический взгляд автора на наше общество. Мы уже несколько лет работаем над темой самокритики и поэтому находим таких авторов. Эта пьеса очень хорошо отражает типологию характеров португальцев. И музыка, которую мы подобрали для спектакля, также имеет эти характеристики. К сожалению, иностранная публика не может знать слова этих песен. Это наши фаду, это как городской романс. Они как раз отражают нашу идентичность, показывают нас португальцами. В этих фаду отражается трагедия, ревность, любовь, смерть», - рассказал режиссер, руководитель театра Руи Мадейра.

Постановка шла на иностранном языке. Для того, чтобы зрители могли понять, им раздали программки с информацией о спектакле. Узнать, о чем говорят герои, зрители могли с помощью титров: экран разместили вверху, над декорацией. Одновременно воспринимать текст и следить за тем, что происходит на сцене, оказалось не совсем легкой задачей. Но, сила театрального искусства и актерского мастерства позволила николаевцам проникнуться сюжетом, получить много новых впечатлений.

«Конечно, спектакль делался в первую очередь для португальцев, которые знают эти наши так называемые «коды». И также мы думаем, что довольно сложно для вашего зрителя смотреть и читать титры. Поэтому мы всеми силами старались давать не такой быстрый ритм нашей пьесе, чтобы зритель успел почитать и посмотреть», - отметил Руи Мадейра.

К слову, португальский коллектив в Николаеве не впервые. Но, только сейчас удалось поближе познакомиться с городом, рассказал Руи Мадейра.

Фестиваль «Мельпомена на Николаевщине» уже на финишной прямой. Театральное событие, которое одновременно проходит в двух николаевских театрах, завершится 26 мая.

Карина Новикова.