В выставочном зале Николаевского городского дворца культуры и искусств открылась выставка пауков-птицеедов

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Богдан увлекается коллекционированием пауков-птицеедов и скорпионов уже более 5 лет. Своих необычных домашних любимцев держит прямо в квартире, в специальных контейнерах. Коллекционер говорит: эти членистоногие не прихотливы в уходе и требуют минимум корма. Содержать их занятие не сложное, однако интересное.

- «Перевозим мы их в Специальных контейнерах, Которые абсолютно безопасны для каждого паука. Кормим мы их различными насекомыми: Мадагаскарский и аргентинского тараканами, а также зоофобусамы. Паук-птицеед один из самых простых в домашнем содержании питомцев. Их содержание обходится примерно в 8 грн / мес », - говорит коллекционер Богдан.

Сейчас коллекция Богдана насчитывает более 100 пауков - птицеедов и 10 скорпионов, которые он собрал из разных стран мира. 50 видов парень привез на выставку в Николаев из Херсона и рассказал о некоторых особенно редких экземплярах, которые есть в его коллекции, но еще не очень популярны в Украине.

- «Хилабрахис (Chilobrachys electric blue) до недавнего совершенно не известный паук. Он очень красивый и интересный. Птицеед-голиаф - это самый большой паук в мире, он также представлен в коллекции. Есть в коллекции и популярные виды. Это Brachypelma, Grammostola, Которые популярны среди новичков», - отмечает владелец коллекции.

Увидеть уникальную коллекцию необычных домашних любимцев николаевцев приглашают в выставочный зал городского дворца культуры и искусств до 21 июля.