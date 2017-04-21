В «Старофлотских казармах» установили бюст-памятник основателю Южнославянского пансиона Тодору Минкову

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

Александр Сенкевич поздравил присутствующих с праздником и отметил, что люди всегда должны уважать свои обычаи, традиции и историю своего рода.

- Нам есть чем гордиться, потому что в Николаеве родилось немало выдающихся людей, которые внесли большой вклад в становление и развитие города. Я всегда говорю: “Самое главное - это человек”. Мне очень приятно присутствовать на этом празднике, чувствовать, что Николаев начинает изучать свою историю, потому что города и страны, которые не помнят свою историю, не имеют будущего, - сказал он.

Автором бюста Тодора Минкова стал Юрий Макушин. Он отметил, что имел мало материала, из которого можно было лицо выдающегося николаевца, но он пытался передать в образе его сильные качества, о которых он узнал из библиографических справок о Минкове. После этого городской голова торжественно открыл бюст Тодора Минкова.

В рамках юбилейных торжеств намечена культурная программа и конференции. Так, 22 апреля планируется осмотр культурных и исторических памятников Николаева, прогулка на катере по реке Южный Буг, экскурсия в этническое болгарское поселение Терновка и праздничный концерт по случаю 150-летия Южнославянского пансиона Тодора Минкова.

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета