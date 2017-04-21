21Апреля2017

Телерадиокомпания Сатурн

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В «Старофлотских казармах» установили бюст-памятник основателю Южнославянского пансиона Тодору Минкову
Новости Искусство В «Старофлотских казармах» установили бюст-памятник основателю Южнославянского пансиона Тодору Минкову

В «Старофлотских казармах» установили бюст-памятник основателю Южнославянского пансиона Тодору Минкову

21 Апреля 2017
Искусство
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bust minkov
Сегодня, 21 апреля, в Николаевском областном краеведческом музее "Старофлотские казармы" состоялась конференция, посвященная открытию бюста-памятника выдающемуся болгарскому педагогу, деятелю Болгарского национального возрождения, основателю Южнославянского пансиона - Тодору Минкову. На мероприятии присутствовали городской голова Александр Сенкевич, президент ассоциации болгар Украины Антон Киссе, директор Николаевского областного краеведческого музея Владимир Михайлов, ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко, народные депутаты Украины Тарас Кремень и Игорь Бриченко, почетные гости праздника.

 

Александр Сенкевич поздравил присутствующих с праздником и отметил, что люди всегда должны уважать свои обычаи, традиции и историю своего рода.

 

- Нам есть чем гордиться, потому что в Николаеве родилось немало выдающихся людей, которые внесли большой вклад в становление и развитие города. Я всегда говорю: “Самое главное - это человек”. Мне очень приятно присутствовать на этом празднике, чувствовать, что Николаев начинает изучать свою историю, потому что города и страны, которые не помнят свою историю, не имеют будущего, - сказал он.

 

Автором бюста Тодора Минкова стал Юрий Макушин. Он отметил, что имел мало материала, из которого можно было лицо выдающегося николаевца, но он пытался передать в образе его сильные качества, о которых он узнал из библиографических справок о Минкове. После этого городской голова торжественно открыл бюст Тодора Минкова.

 

В рамках юбилейных торжеств намечена  культурная программа и конференции. Так, 22 апреля планируется осмотр культурных и исторических памятников Николаева, прогулка на катере по реке Южный Буг, экскурсия в этническое болгарское поселение Терновка и праздничный концерт по случаю 150-летия Южнославянского пансиона Тодора Минкова.

 

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета

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