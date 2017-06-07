В русском драмтеатре торжественно открыли III Международный фестиваль-академию «Золотой ключик»

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Фестиваль-академия «Золотой ключик» с 6 по 10 июня проходит в городе Николаеве и на курорте Коблево.

Главная задача фестиваля-академии – выявить и развить молодые дарования, познакомить их с профессионалами в области кино, театра и телевидения, передать детям опыт, обогатить их культурный уровень, привлечь к созданию фильмов, театральных постановок и телепередач.

Девиз фестиваля - «Дети за мир и дружбу», а одной из его задач также является привитие вечных ценностей подрастающему поколению, воспитание нравственности и патриотизма. «Золотой ключик», говорят организаторы, дает ребятам толчок для дальнейших успехов и развития.

Карина Новикова.