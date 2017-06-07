19Июня2017

Телерадиокомпания Сатурн

Новости одной строкой:
Новости Искусство В русском драмтеатре торжественно открыли III Международный фестиваль-академию «Золотой ключик»

В русском драмтеатре торжественно открыли III Международный фестиваль-академию «Золотой ключик»

07 Июня 2017
Искусство
  • Печать

2017-06-07 zolotoj-kluchik
На Николаевщине стартовал III Международный фестиваль - академия детского кино - театрального творчества «Золотой ключик». Торжественная церемония открытия состоялась в Николаевском русском театре.  

Фестиваль-академия  «Золотой ключик» с 6 по 10 июня проходит в городе Николаеве и на курорте Коблево.

 Главная задача фестиваля-академии  – выявить и развить молодые дарования,  познакомить их с профессионалами в области кино, театра и телевидения, передать детям опыт, обогатить их культурный уровень,  привлечь к созданию фильмов, театральных постановок и телепередач.

 Девиз фестиваля -  «Дети за мир и дружбу», а одной из его задач также является привитие вечных ценностей подрастающему поколению, воспитание нравственности и патриотизма. «Золотой ключик», говорят организаторы, дает ребятам толчок для дальнейших успехов и развития.

Карина Новикова.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

﻿© 2012 Телерадиокомпания Сатурн. Все права защищены.