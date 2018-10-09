В Николаевском русском драмтеатре по случаю открытия 85-го сезона показали новую версию спектакля «Поминальная молитва» по мотивам произведения Шолом-Алейхема

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В спектакле задействованы едва ли не все актеры театра. В новой версии центральную роль Тевье-молочника играет Сергей Лозовенко. 30 лет назад образ бедного еврея, который тщетно пытается выдать замуж трех дочерей, воссоздал Виктор Пасечник. На этот раз актер вернулся в николаевский театр, чтобы сыграть влюбленного мясника Лейзера.

Первыми «печальную, серьезную комедию» увидели зрители города Кропивницкий. Здесь 20 сентября премьера спектакля украсила фестиваль «Сентябрьские самоцветы». В Николаеве спектакль стал изюминкой на открытии 85-го сезона в русском драматическом театре.

Впрочем, не только этот вечер, но и многие последующие для поклонников Мельпомены обещают стать яркими и неповторимыми. Ведь в течение нового сезона в театре состоится немало премьер. Лозунг нынешнего сезона - «Театр ради зрителя».