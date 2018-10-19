В Николаевском краеведческом музее прошел первый мастер-класс по вышиванию новогодних украшений для детей с инвалидностью

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По словам Ольги Степаненко, председателя Николаевской областной организации Всеукраинской организации «Союз лиц с инвалидностью Украины», накануне объявленного городского конкурса проектов краеведческий музей предложил им создать совместный проект для детей с инвалидностью. Эту идею организация поддержала потому, что, по их мнению, дети с инвалидностью должны проходить социализацию, вливаться в общество, сотрудничать с ним для того, чтобы не чувствовать себя незащищенными.

Во время мастер-классов участникам планируют продемонстрировать техники вышивания украинских традиционных узоров, которые можно использовать при изготовлении новогодних украшений.

В рамках проекта разработали 10 мастер-классов, во время которых дети с инвалидностью смогут самостоятельно и при участии специалистов сделать елочные игрушки с учетом украинского менталитета, украинских национальных традиций, вышивок и орнаментов.

Для работы с молодежью пригласили мастеров народного искусства Украины. Среди гостей - Наталья Мазур. Женщина с удовольствием поделилась секретами своего мастерства и рассказала о вышивке елочных украшениях.

Наталья Мазур, мастер творческого объединения «Прибужье», отметила, что игрушки могут быть круглые, в виде ромба, объемные и плоские. Главное, по ее мнению, - собрать как можно больше образцов, элементов вышивки, и создать с ними какое-то украшение.

Проект «Николаевская вышитая елка» продлится до конца декабря 2018 года. После его окончания новогоднюю елку украсят игрушками изготовленными участниками во время мастер-классов и проведут новогоднее праздничное мероприятие для детей с инвалидностью.

Алина Сидорова

