В Николаеве состоится предпоказ фильма "Миф" об истории жизни и гибели Василия Слепака - оперного певца с мировым именем

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Right arrow key Close предпоказ фильма «МИФ».

«МИФ» - новый фильм авторов ленты "Добровольцы Божьей Четы" Леонида Кантера и Ивана Ясния - рассказывает об истории жизни и гибели Василия Слепака - оперного певца с мировым именем и уникальным голосом.

Авторы сочетают в фильме два жанра: кино и концерт. Использовано множество архивных видео, которые показывают героя в повседневной жизни и на сцене. Также переплетаются две сюжетные линии, схожие настолько, что забываешь, где вымысел, а где реальность. Одна - это рассказ Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов» о мальчике, который имел уникальный голос и боролся с его помощью с негодяями; а вторая - история о Василии, который положил свой голос и жизнь в борьбе за свою страну, так как не мог молчать.

Управление молодежной политики