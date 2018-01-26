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Новости Искусство В Николаеве состоится предпоказ фильма "Миф" об истории жизни и гибели Василия Слепака - оперного певца с мировым именем

В Николаеве состоится предпоказ фильма "Миф" об истории жизни и гибели Василия Слепака - оперного певца с мировым именем

26 Января 2018
Искусство
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2018-01-26-mif-2
30 января, в кинотеатре MULTIPLEX в 19:00 состоится предпоказ фильма «МИФ».

«МИФ» - новый фильм авторов ленты "Добровольцы Божьей Четы" Леонида Кантера и Ивана Ясния - рассказывает об истории жизни и гибели Василия Слепака - оперного певца с мировым именем и уникальным голосом.

Авторы сочетают в фильме два жанра: кино и концерт. Использовано множество архивных видео, которые показывают героя в повседневной жизни и на сцене. Также переплетаются две сюжетные линии, схожие настолько, что забываешь, где вымысел, а где реальность. Одна - это рассказ Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов» о мальчике, который имел уникальный голос и боролся с его помощью с негодяями; а вторая - история о Василии, который положил свой голос и жизнь в борьбе за свою страну, так как не мог молчать.

Управление молодежной политики

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