В Николаеве презентовали результаты раскопок памятника архитектуры «Поселение «Большая Корениха ІІІ»

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Как рассказал на пресс-конференции замдиректора ДП «НИЦ-Лукоморье» ДП «НИЦ «ОАСУ» Института археологии НАН Украины Александр Смирнов, в этом году за май и половину июня ученые исследовали более 200 кв.м. территорий – отчасти благодаря хорошему финансированию из городского бюджета: сума превосходит те, которые на эти цели выделялись ранее. Результаты раскопок не столь интересные, нежели в прошлом году. Но знаковые. В частности, определена западная граница и обнаружены артефакты, которые подтвердили, что это поселение Ольвийской хоры – сельскохозяйственной округи Ольвии - существовавшее тут до середины 4 века до н.э.и погибшее с приходом войск Александра Македонского.

Благодаря поднятому в ходе полевых работ материалу ученые определили тип торговых взаимоотношений между жителями поселения и Ольвией. Дело в том, что денег во время раскопок археологи не обнаружили. Александр Смирнов сомневается, что это дело рук грабителей. Вероятнее всего торговля носила меновый характер.

Как выглядели жители поселения – для археологов не секрет: это были малазийские греки, которые жили закрытыми группами и с соседями – скифскими племенами - не смешивались. Больше ученых заинтересовало другое открытие этого года – в цокольной кладке жилого строения обнаружили жертвенное захоронение коровы без головы и конечностей. Теперь ученым предстоит выяснить – местное это животное, или привозное.

В целом, подытожил Александр Смирнов, на сегодня осталось исследовать 400-600 кв.м – при достаточном финансировании археологи справятся за два сезона. После этого будет принято решение – что с этими территориями делать далее.

Пока находок, которые бы дали основания говорить о необходимости музеефикации поселения, ученые не обнаружили. Но, отмечает Александр Смирнов, археология полна сюрпризов. Поэтому не исключено, что на пока неисследованных территориях ученых ждут уникальные артефакты.