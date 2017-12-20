В Николаеве отпраздновали День Святого Николая и зажгли две новогодние елки: в ретро-стиле и современную

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Из «Сказки» Святой Николай, отправился в путешествие к первой городской елке возле Каштанового сквера. Впереди праздничной колоны шел духовой оркестр, далее следовали ангелы верхом на белых лошадях. И наконец, сам Святой Николай в окружении малышей и взрослых. У Каштановго сквера Святого уже ждали с нетерпением - тут буквально яблоку негде было упасть. Для горожан подготовили интересную развлекательную программу. И, наконец, наступил момент для первого чуда от Святого Николая - зажечь огни на елке.

Упрашивать зеленую красавицу традиционно пришлось трижды. Наконец огни на ретро-елечке елочке зажглись, сквер также засиял праздничными иллюминациями. А Святой Николай отправился открывать главную ёлочку на площади Соборной.

Тем временем на площади Соборной полным ходом шли развлечения. Николаевцы, как маленькие, так и взрослые, с восторгом приняли работу аттракционов. Автодром, вертолетики, паровозики… Здесь организовали экстремальные забавы на любой вкус.

Для всех желающих подкрепиться на площади работала праздничная ярмарка. Многие горожане не смогли пройти мимо вкусных запахов, и остановились перекусить. Другие активно фотографировались на память – возле елки организовали много интересных фотозон. Возле городского совета установили сцену, где прошла торжественная церемония открытия главной городской елочки: с разнообразными творческими номерами, Снеговиком, ангелочками, Святым Николаем и приветствиями от представителей власти.

После приветственных слов наступил долгожданный торжественный момент – яркими огнями засияла главная елочка города Николаева. А пока горожане любовались новогодней красавицей, их вниманию представили стихотворение о Николаевщине, которое стало победителем объявленного губернатором поэтического конкурса.

В конкурсе победила учитель начальных классов Тамаринской школы Елена Садовничая, которой вручили обещанный Айфон.

Развлечения на площади Соборной продолжились. К слову, с наступлением темноты пространство здесь преобразилось – засияла праздничная иллюминация. В 18.00 на площади с настоящим ледовым шоу открылся каток.