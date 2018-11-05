В Николаеве открыли новый арт-объект – «Мальчик-рыбак»

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Открыл арт-объект Николаевский городской голова Александр Сенкевич, в этом деле ему помогал автор скульптуры Виктор Макулин.

Александр Сенкевич поздравил всех с этим событием, отметив, что Мальчик-рыбак и Николаев схожи.

- Во-первых, мальчик очень трудолюбив. Также он молод, как и наш город. Кроме того, этот мальчик, как и Николаев, красивый и немного задумчивый, - отметил мэр.

Руководитель города выразил уверенность, что Мальчик-рыбак будет привлекать многих николаевцев, желающих сделать яркие фотографии, и поблагодарил всех людей, благодаря чьим усилиям в Николаеве появился такой арт-объект.

Прообразом этой небольшой статуи стал реальный человек. Это сын Виктора Макушина. Скульптор отметил, что Мальчик-рыбак отлит из бронзы, делали это в г.Вишневое Киевской области. Чтобы проект воплотить в жизнь, понадобилось около трех месяцев.

А депутат городского совета Сергей Карцев рассказал, как зародилась идея создания скульптуры. По словам народного избранника, вдохновителем ее создания стали Елена Кабашная и Владимир Гуллер.

- Около двух с половиной лет назад мы встретились с Еленой Кабашной и Владимиром Гуллером. У них так горели глаза от желания украсить Николаев. Своей идеей они смогли заразить меня, а я впоследствии смог убедить депутатов городского совета, которые выделили средства на этот арт-объект. Потом в работу включились Юрий Любаров, Виктор Макушин, Анатолий Зубик. При этом очень помогали Александр Сенкевич и народный депутат Борис Козырь, - сказал Сергей Карцев.

Он признался, что вынашивает схожую, но более масштабную идею.

- Я мечтаю, чтобы по Соборной «шел» адмирал Грейг, чтобы таких небольших скульптур, которые могут украсить любой уголок нашего города, становилось больше, - отметил депутат.

Поэт, главный редактор газеты «Вечерний Николаев» Владимир Пучков сказал, что Мальчик-рыбак, на самом деле, знаковый для города объект.

- Когда-то такие вот мальчишки ловили бычков со старого Варваровского моста. Об этом мало кто помнит. Но мы должны помнить историю города. Давайте не забывать о том, что было, развивая город дальше, - сказал Владимир Пучков.