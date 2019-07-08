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Новости Искусство В Николаеве открылась выставка картин молодого буковинского художника Игоря Калинчука

В Николаеве открылась выставка картин молодого буковинского художника Игоря Калинчука

08 Июля 2019
Искусство
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2019-07-08-kartiny
В выставочном зале Николаевского городского дворца культуры и искусств открылась персональная выставка живописи буковинца Игоря Калинчука. Профессиональный художник и иллюстратор представил на суд горожанам пейзажи Молдовы, Румынии и Украины. Есть среди работ молодого художника и виды Николаевщины, которые ассоциируются у парня с особым периодом его жизни.

Профессиональный художник и иллюстратор книг Игорь Калинчук окончил факультет живописи художественной академии в Кишиневе. Написанием картин увлекался с ранних лет. Именно это детское увлечение и помогло определиться парню с будущей профессией.

Всего на выставке экспонируется 23 работы автора. Этим произведениям присущи особые колорит и композиции. Выполнены они в основном в техниках масляной живописи и акварели. Это пейзажи Молдовы и Румынии, а также пейзажи родной для художника Украины, среди которых есть и пейзажи Николаевщины.

- «Я с детства с родителями отдыхал в Очакове. На Николаевщине я проходил службу и тогда я смог охватить эту необыкновенную красоту и посмотреть на нее глазом взрослого человека, глазом профессионального художника », - вспоминает Игорь.

Работы Игоря Калинчука уже успели полюбиться многим ценителям искусства не только в Украине, но и в Европе. Картины художника сегодня есть во многих частных коллекциях за рубежом.

Посмотреть на произведения молодого художника поклонников искусства приглашают в выставочный зал городского дворца культуры и искусств до 21 июля.

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