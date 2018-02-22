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В Николаеве открылась персональная выставка художника из Баштанки Александра Бондаренко
Новости Искусство В Николаеве открылась персональная выставка художника из Баштанки Александра Бондаренко

В Николаеве открылась персональная выставка художника из Баштанки Александра Бондаренко

22 Февраля 2018
Искусство
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2018-02-22-bondarenko
В Николаеве открылась персональная выставка художника из Баштанки Александра Бондаренко, который стал участником 4-го выставочного цикла «Новые имена Николаевщины».

Почти за 30 лет творческой деятельности автор создал свыше ста живописных картин. В экспозиции выставки представлено более 20-ти.

Художника вдохновляет природа, поэтому особую тягу он испытывает к такому жанру как пейзаж. В частности, изображает море. Также пишет портреты, иконы. В своем творчестве использует лессировочную технику.

С 2017 года художник является членом областного народного творческого объединения «Прибужье».

Познакомиться с выставкой Александра Бондаренко можно до середины марта, в областном краеведческом музее.

Карина Новикова.

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