В Николаеве открылась персональная выставка художника из Баштанки Александра Бондаренко

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Почти за 30 лет творческой деятельности автор создал свыше ста живописных картин. В экспозиции выставки представлено более 20-ти.

Художника вдохновляет природа, поэтому особую тягу он испытывает к такому жанру как пейзаж. В частности, изображает море. Также пишет портреты, иконы. В своем творчестве использует лессировочную технику.

С 2017 года художник является членом областного народного творческого объединения «Прибужье».

Познакомиться с выставкой Александра Бондаренко можно до середины марта, в областном краеведческом музее.

Карина Новикова.