Телерадиокомпания Сатурн

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Стиль Богдана Пархоменко базируется на канонах классической японской каллиграфии. Но в произведениях использованы инновационные творческие идеи. Выставку организаторы называют весьма необычной. Причем, не только для Николаева и Украины. Познакомиться с ней можно до марта.

Стоит отметить, что Указом Президента 2017-й был объявлен годом Японии в Украине.