Телерадиокомпания Сатурн

В Николаевском областном художественном музее им. В. Верещагина открылась выставка под названием «Нео - каллиграфия». В экспозиции представлены необычные произведения украинского каллиграфа Богдана Пархоменко, который работает под псевдонимом Rairyu. Автор живет в Японии и пытается популяризировать культуру этой страны в Украине. Экспозицию он посвятил памяти учителя – всемирно известного японского каллиграфа Рюсэки Моримото. Мастера не стало 13-го декабря 2017 года.
Стиль Богдана Пархоменко базируется на канонах классической японской каллиграфии. Но в произведениях использованы инновационные творческие идеи. Выставку организаторы называют весьма необычной. Причем, не только для Николаева и Украины. Познакомиться с ней можно до марта.
Стоит отметить, что Указом Президента 2017-й был объявлен годом Японии в Украине.