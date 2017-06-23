Телерадиокомпания Сатурн

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Благодаря финансовой поддержке Николаевского глиноземного завода в музее с 2001 года реализуется программа «Возрождение шедевров».

Надлежащий экспозиционный вид в прошлом году получили три картины: «Лунная ночь в Соренто» В.К. Шульмана, «Севастополь. Вечер» Г. Нисского и «Портрет Елены Петровны Самокиш-Судковской» работы М.Р. Судковской-Лагранж.

– Реставрацию проводили лучшие специалисты Одесского филиала Национального научно-исследовательского реставрационного центра, – рассказал директор музея им. В.В. Верещагина Сергей Росляков. – В результате кропотливой работы эти замечательные произведения снова выглядят так, как и много лет назад, во время их создания. Мы благодарны НГЗ за многолетнюю поддержку нашего музея. Аналогов такой дружбы между металлургами и учреждением культуры на просторах СНГ я не видел.

– Наша задача сохранить культурное наследие для потомков, – отметил генеральный директор НГЗ Дмитрий Мирный. – Общая работа с музеем Верещагина дает свои заметные плоды – за эти годы мы отреставрировали 20 картин. Все они предстали перед николаевцами и гостями города в обновленном виде. Вы помогаете представителям разных поколений увидеть живопись, отражающую разные эпохи и современное искусство. Вы открываете новые горизонты красоты и совершенства, формируете вкус, насыщаете историческими фактами знания николаевцев. За это вам большая признательность и уважение! Мы с удовольствием продолжаем наше сотрудничество и предлагаем подписать программу социального партнерства на 2017 год между коллективами предприятия и музея.

В 2017 году НГЗ выделяет музею им. В.В.Верещагина 50 тыс. грн. для восстановления еще трех полотен: «Невеста» Т.Н. Яблонской, «Австрия. Натюрморт» Паулика Франца, «Вид Николаева. Этюд» Л.В. Инглези. Пройдет немного времени, и отреставрированные картины заиграют яркими, неповторимыми красками.