В Международный день театра в Николаевском руссдраме открыли Малую сцену и показали премьерный спектакль «Эмигранты»

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Коллектив театра поздравила глава областного совета Виктория Москаленко. Пожелав творческих успехов и зрительских оваций, она наградила отличием областного совета «За заслуги перед Николаевщиной» директора – художественного руководителя Артема Свистуна и руководителя литературно-драматургической части Марину Васильеву.

Дальше на новой площадке показали премьерный спектакль «Эмигранты» по пьесе польского автора Славомира Мрожека. Материал создан в 70-х годах, но, по-прежнему актуален. В постановке задействован дуэт артистов Николаевского русского театра Андрея Карая и Евгения Олейника. Режиссером выступил Йонас Бузиляускас из литовского города Аникщяй.

Спектакль повествует о двух людях, которых объединяет эмиграция в чужую страну. Они вместе встречают Новый год в убогой комнатушке под лестницей. При этом, персонажи совершенно разные. Один – интеллигент, философ, мечтающий написать книгу о рабстве. Другой – работяга и невежда. Два различных характера и мировоззрения, сталкиваясь, порождают конфликт.

Малая сцена дает возможность максимальной приближенности действия к залу. Более близкий контакт со зрителем – это новый, непривычный опыт, говорят актеры.

В апреле на Малой сцене театра ожидается очередная премьера – комедия-шутка на 1 действие «Портрет мадмуазель Таржи».

Карина Новикова.