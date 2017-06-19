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Новости Искусство В галерее "На Спасской 45" пройдет выставка-продажа работ Алексея Маркитана и его друзей - будут собирать деньги на лечение художника

В галерее "На Спасской 45" пройдет выставка-продажа работ Алексея Маркитана и его друзей - будут собирать деньги на лечение художника

19 Июня 2017
Искусство
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2017-06-19-markitan
В пятницу, 23-го июня, в 16:00 в галерее "На Спасской 45"  состоится открытие  благотворительной выставки-продажи работ  Алексея Маркитана, его друзей и коллег-художников с целью сбора средств на операцию и дальнейшее лечение. Об этом написала на своей странице в  Фейсбук искусствовед  Александра  Филоненко.

«В художественном сообществе Николаева случилась беда - серьезно заболел известный художник Алексей Маркитан. Для многих он - настоящий мэтр постмодернизма, для кого-то его работы непонятны, для кого-то он учитель, для кого-то друг. Для нас он уже много лет художник нашей галереи, сделавший много ярких выставок и всегда откликавшийся на все наши проекты», -говориться в сообщении.

Для тех, кто решил оказать финансовую поддержку, номер карты супруги художника Елены Маркитан - 5168 7572 9485 4817

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