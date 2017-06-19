В галерее "На Спасской 45" пройдет выставка-продажа работ Алексея Маркитана и его друзей - будут собирать деньги на лечение художника

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Right arrow key Close Фейсбук искусствовед Александра Филоненко.

«В художественном сообществе Николаева случилась беда - серьезно заболел известный художник Алексей Маркитан. Для многих он - настоящий мэтр постмодернизма, для кого-то его работы непонятны, для кого-то он учитель, для кого-то друг. Для нас он уже много лет художник нашей галереи, сделавший много ярких выставок и всегда откликавшийся на все наши проекты», -говориться в сообщении.

Для тех, кто решил оказать финансовую поддержку, номер карты супруги художника Елены Маркитан - 5168 7572 9485 4817