Ушел из жизни известный николаевский художник Алексей Маркитан

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Right arrow key Close Александра Филоненко.

«Я не была в больнице, но все, кто был там сегодня говорят, что он был бодр и весел, насколько можно быть бодрым и веселым после тяжелейшей операции, и ничего не предвещало беду. но смерть не особо обращает внимание на наши ожидания...

Единственное, что утешает, это то, что он ушел со знанием того, как все его ценят и любят, поддерживают и переживают, как много у него друзей и поклонников. это правильное знание перед уходом, и мы хорошо поступили, что обеспечили ему это знание.

есть версия, что после смерти с человеком происходит то, во что он верил. я не знаю, во что в этом отношении верил Алексей Маркитан, но пусть его дальнейшее путешествие будет приятной барочно-постмодернистской игрой, немного волшебной, немного безумной, с симпосионами в райских кущах и живописными девами. и пусть он там встретится с Платоном, последний диалог которого "НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!" он как-то нашел в Ольвии. мне кажется, ему бы так понравилось», - написала А. Филоненко.

Справка: Маркитан Алексей Витальевич – родился 18 июня 1959 года в Николаеве, где и проживал. Член Национального союза художников Украины с 1982 года. Закончил Одесский государственный педагогический институт.

Персональные выставки проходили в Киеве, Одессе, Николаеве, Мюнхене (Германия), Нью-Йорке (США).

Принимал участие в выставках: «Всесоюзнаная молодежная выставка», Москва (1988, 1989), «Украинская живопись (60-80 гг.)» Киев-Оденс Дания (1990), «Украинская живопись 20 в.» (Киев 1991г.), «Артимпрезии» (Киев 1991г.), «Арт-ярмарка», Киев (1991г.), «Триеннале-98» (Киев 1998 г,), «Современная украинская живопись.» (Москва, ЦДХ 1992), «Арт-Экспо». (Нью-Йорк, США, 1993, 1994), «Либрамонт» 16 международный художественный салон. Либрамонт. Люксембург. 2003, «Линеарт» (Гент. Бельгия. 2000), «Мифология в живописи и скульптуре.» (Мюнхен. Германия. 1993), «Триеннале-2001» (Киев 2001), Выставка «Дни Украины в России», Москва (2005), «Групповая выставка» Кипр (2005), Арт-Киев, (2006, 2007), Арт-фестиваль, Турция. Стамбул (2006).

Работы Алексея Маркитана находятся: Национальный художественный музей (Киев), Национальный художественный музей (Одесса), Национальная художественная галерея (Львов), Художественный музей (Николаев), а также в частных коллекциях многих стран мира.