Украинские дизайнеры BRATY «трансформировали» героев картин николаевского музея

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Торжественная презентация художественных работ с участием авторов и организаторов проекта состоялась в четверг, 22 августа, в галерее NatalyaGrechanayaGallery.

Открытие собрало полный аншлаг посетителей. Так как в галерее для всех желающих не хватало места, люди буквально «оккупировали» часть улицы вокруг входа в арт-пространство.

Арт-проект «ТРАНСФОРМАЦИЯ» - это переосмысление и интерпретация произведений классического искусства, огромного материального культурного наследия. Попытка сделать визуальный «перевод» не на языке оригинала известных произведений искусства, чтобы приблизить их к современной аудитории.

По словам братьев Ивана и Василия Костенко, они никогда ранее не имели дело с музейными работами. В процессе отбора экспонатов для дальнейшего «осовременивания» имели возможность пересмотреть значительную часть коллекции, и были поражены увиденным.

«Это путешествие в музей было для нас открытием. В последний раз мы были в музее Верещагина еще в школе. Однако мы посмотрели всю коллекцию, все очень круто. Работать над коллажами тоже было очень приятно. Особенно рады, что наконец-то можем сделать презентацию проекта здесь, в Николаеве, нашем родном городе», - рассказали BRATY.

BRATY создали серию из 15 коллажей на основе оригинальных работ Александра Мурашко, Кузьмы Петрова-Водкина, Валентина Серова, Василия Верещагина, Зинаиды Серебряковой, Евгения Плюшара, Сергея Малютина и других художников, работы которых хранятся в музейных фондах.

Организаторы рассказали, что идея «трансформации» родилась еще зимой, когда их вдохновил похожий проект во Львове.

«Мы были на Рождество во Львове и увидели в городском туристическом центре скульптуры, напечатанные на 3D принтере. Это были маленькие копии известных работ украинского скульптура эпохи барокко Иоанна Пинзеля. Фигурки охотно фотографировали туристы, читали о самом проекте и интересовались, где посмотреть на оригиналы. Тогда и родилась идея культурной коллаборации с николаевским художественным музеем. И, к счастью, они откликнулись на это сумасшедшее предложение. За что им очень благодарны», - говорит менеджер проекта Евгений Гомонюк.

После этого была кропотливая работа по отбору, фотографированию и «трансформации» необходимых материалов собрания Николаевского областного художественного музея им. В.В. Верещагина, где сейчас хранится более 17 000 экспонатов. Далее - работа над коллажами.

Кроме этого, были созданы макеты для различных типов печати, которые могут использоваться музеем в качестве промо материалов. Часть из них, а это термо кружки, наклейки, футболки, эко-сумки, блокноты, брошюры, флэш-татуировки разыграли среди посетителей.

«Мы хотим помочь художественному музею в разработке инновационных промо материалов. 15 дизайнерских произведений на холстах - это серьезные галерейные работы. Но, кроме этого, те же изображения могут быть на футболках, эко-сумках, кружках или любом другом мерче, который изображает жемчужины музейной коллекции. Это все может стать мостиком в коммуникации с будущим посетителем. Именно поэтому, в пилотном проекте были выбраны портреты для такого взаимодействия. Это реальные герои или персонажи, которые как бы говорят нам: «Искусство в массы!», «Создай вечность в своем гардеробе» или «Возьми шедевр с собой в отпуск», - говорят организаторы.

Музеи, дома культуры, библиотеки у большинства людей ассоциируются с пережитками прошлого и отягощением массой стереотипов. Поэтому подобные промо произведения являются уникальным визуальным языком, который сможет привлечь внимание аудитории разного возраста и вызвать интерес среди других вариантов проведения досуга.

Выставка работ продлится в NatalyaGrechanayaGallery до 31 августа (ул. Московская, 7). Вход свободный

Выставка работ проходит в рамках проекта «Трансформация художественного музея в современный культурный хаб», который реализует КУ «Агентство развития Николаева» при поддержке Украинского культурного фонда.