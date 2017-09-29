Телерадиокомпания Сатурн

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Александр Сайковский увлекся фотографией в школьные годы, когда получил в подарок первый фотоаппарат. Любовь к этому занятию передалась ему от деда и отца – довольно сильных фотографов-любителей. Александр не расстается с камерой уже 24 года, 12 из них занимается фотожурналистикой. Сменил несколько изданий, на данный момент трудится штатным корреспондентом и фоторепортером в газете «Вечерний Николаев». Это уже третья выставка автора, две первых прошли в прошлом году. Здесь представлена «выжимка» за последние два года.

Портреты, пейзажи, репортажные съемки непосредственно с места событий. Всего выставка включает больше 30 работ. На открытии присутствовали некоторые герои фотографий. Они благодарили автора за пойманный момент, вспоминали, при каких обстоятельствах созданы кадры.

Творчество Александра Сайковского весьма разнообразно, он действительно обладает мастерством и имеет свой почерк – говорит об авторе художник и фотограф Владимир Бахтов.

Познакомиться с работами Александра Сайковского можно в библиотеке им. А.Гмырева.

Карина Новикова.