Телерадиокомпания Сатурн

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Инициатором выставки стал благотворительный фонд Андрея Антонюка. Она открывает серию выставок, которые пройдут в различных городах Украины в рамках масштабного проекта «Южный путь», также посвященного нашему выдающемуся земляку.

История «Южного пути» берет свое начало в далеком 1997 году, когда в Национальном художественном музее Украины открылась большая экспозиция произведений пяти художников: Андрея Антонюка, Владимира Бахтова, Владимира Кабаченко, Алексея Маркитана и Виктора Покиданца. Авторы выставки хотели обратить внимание на значительную роль культуры в процессе становления Украины.

В экспозиции «Учитель! Кто мы?» представлены около 60 работ 7 авторов: народного художника Украины Андрея Антонюка, заслуженного художника Украины Владимира Бахтова, художников Алексея Маркитана, Виктора Покиданца, Владимира Кабаченко, Данила Антонюка, Дмитрия Молдована.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич поздравил собравшихся с открытием выставки, отметив, что Андрей Антонюк был выдающимся художником с оригинальным мышлением, который сделал большой вклад в развитие мировой культуры.

- В картинах Андрея Антонюка чувствуется самобытный стиль автора, - сказал Александр Сенкевич. – Я благодарю людей, которые поддерживают искусство и организовывают такие выставки!

Городской голова подчеркнул, что Андрей Антонюк всегда искал красоту и воспроизводил ее в своих работах, получивших признание широкой публики.

Отметим, что 2018 год на Николаевщине объявлен годом народного художника Украины, лауреата Шевченковской премии Андрей Антогюка.

Выставка «Учитель! Кто мы?» продлится до 29 апреля.

Отдел информационного обеспечения городского совета