Телерадиокомпания Сатурн

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

По словам Ольги Яблуновской, главного хранителя фондов художественного музея им. В.В. Верещагина, к сожалению, со временем произведения искусства теряют свой экспозиционный вид. Поэтому музей тесно сотрудничает с реставрационными государственными центрами Украины. Ежегодно сотрудники музея, специалисты и реставраторы обследуют полотна на предмет состояния сохранности.

Картины, которые реставрировали в прошлом году, имели значительные повреждения. Например, на полотне «Невеста» Татьяны Яблонской были многочисленные порывы, растрескалась и осыпалась краска. Однако, дефекты были устранены и картина приобрела экспозиционный вид. Благодаря работе реставратора шедевр может экспонироваться и радовать зрителя.

Ольга Яблуновская отметила, что реставрация - работа кропотливая и дорогостоящая, поэтому ежегодно можно восстановить только две-три картины.

«Возрождение шедевров» - это уникальная программа, аналогов которой в Украине нет. Она создана и успешно действует с 2000 года благодаря спонсорской поддержке Николаевского глиноземного завода. По словам директора предприятия Дмитрия Мирного, за это время совместными усилиями смогли отреставрировать больше 20 картин. Этот проект позволяет вносить вклад в сохранение культурного наследия для будущих поколений.

Дмитрий Мирный выразил благодарность коллективу за то, что они тщательно выбирают полотна, которые подлежат реставрации и очень качественно выполняют эти работы.

После презентации директор областного художественного музея им. В.Верещагина Сергей Росляков и директор НГЗ Дмитрий Мирный подписали соглашение о реставрации в 2019 году картин Ольги Соколовой «Разлив вина» и Александра Османчука «Цветущая ветка».

Алина Сидорова.