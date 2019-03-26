«Традиции & Современность»: николаевцам предлагают определить, какое искусство больше привлекает нынешнего зрителя

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«ДИПТИХ-ART» — творческий проект, направленный на популяризацию традиционного и современного любительского искусства Николаевщины. «ДИПТИХ» переводится как «сложенный вдвое». Поэтому экспозиция выставки состоит из двух частей, тематика которых ежегодно меняется. В этом году тема выставки: «Традиции & Современность».

Первую часть выставки представляет традиционное искусство — ткачество, роспись, вышивка, писанки и тому подобное. Для него характерны символические значения орнаментики, соблюдения определенной цветовой гаммы, использование традиционных техник. С помощью народного творчества мы знакомимся с богатством нашей культуры, усваиваем национальные обычаи и традиции.

Вторая часть экспозиции насыщенная своим разнообразием. Это совокупность инновационных художественных форм, которые в основном берут свое начало из традиционных видов искусства — пирография, квиллинг, фелтинг, ошибана, энкаустика, витражная роспись, пластилинография и другие. Художники ищут новые образы и средства для выражения своих идей, смело экспериментируют с материалами и техниками, благодаря чему и появляются новые направления или названия.

В выставочную экспозицию войдут более 400 творческих работ аматоров с Баштанской, Веселиновской, Шевченковской, Ольшанской, Куцурубской ОТГ; Березнеговатского, Новоодесского, Врадиевского, Братского, Березанского, Первомайского, Еланецкого, Арбузинского, Кривоозерского, Николаевского районов, г. Первомайск, а также мастеров НТО «Прибужье».

Как всегда, проект предлагает интересные мастер-классы. Ознакомиться с техникой пластилинографии зрителей пригласит юная мастерица из Веселиновской ОТГ Валентина Ломаченко. Работы по микровишивке Petit Point представит николаевская мастерица Елизавета Козырева. Создание ажурных рисунков на стекле можно будет увидеть на мастер-классе по витражной росписи мастерица Баштанской ОТГ Аллы Бондаревой. Традиции создания украинских вытынанок предложит семья Данчевских с Новоодесского района. Старинное украинское искусство набийки на холсте представит баштанская мастерица Елена Козявко, а в красочный мир «петрикивки» пригласит Леся Сайковская.

Итак, традиции или современность? Какое искусство больше привлекает современного зрителя? Узнать это можно, посетив областную выставку «ДИПТИХ-ART». Экспозиция в помещении музея им. В.Верещагина будет работать в течение недели.