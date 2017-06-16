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Новости Искусство Талантливый мастер и наставник: в Николаеве проходит выставка Николая Сопильняка

Талантливый мастер и наставник: в Николаеве проходит выставка Николая Сопильняка

16 Июня 2017
Искусство
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2017-06-16-sopilniak
Николаевский художник и преподаватель Николай Сопильняк представил на суд зрителей свои живописные работы. Выставка включает как давние картины, так и совсем свежие.  

Николай Сопильняк в свое время окончил художественно-графический факультет Одесского пединститута им. Ушинского. Работал в Николаевском художественном комбинате.  А с 90-х годов  обучает молодежь в местном филиале Киевского национального университета культуры и искусств. Многие из его студентов успешно реализовали себя в творчестве. 

Пятнадцать персональных выставок Николая Сопильняка прошли в Николаеве и Очакове. Его работы участвуют в областных и всеукраинских экспозициях. Картины художника находятся в музее Суворова города Очакова, украшают частные коллекции в Украине, России, Израиле, Германии, Дании.

 Среди вдохновителей художника -  природа. В экспозиции представлены пейзажи, на которых изображены самые различные места. Сначала автор пишет этюд, а затем, в мастерской, делает готовую картину.

Данная выставка хорошо демонстрирует разнообразие талантов автора: художника интересуют разные жанры (портреты, натюрморты, пейзажи), он пытается охватить многие виды техник.

Увидеть работы Николая Сопильняка можно в выставочном зале Николаевского городского Дворца культуры и искусств.

Карина Новикова.

 

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