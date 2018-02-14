«Состояние»: в выставочном зале городского Дворца культуры и искусств проходит совместная выставка двух николаевских художниц

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На открытии присутствовал учитель авторов выставки – художник Валентин Меркулов. Он поздравил учениц и поделился своим мнением о работах.

Выставка состоит более чем из семидесяти работ. Познакомиться с ними можно до 18 февраля включительно, посетив выставочный зал городского Дворца культуры и искусств.

Карина Новикова.