«Состояние»: в выставочном зале городского Дворца культуры и искусств проходит совместная выставка двух николаевских художниц

Море и паруса, фруктовые и цветочные натюрморты, кошки и птицы… «Состояние» - так называется общая выставка двух николаевских художниц: Ирины Чайки и Инны Савенко. Живописные работы авторов – добрые, светлые, несущие радость, гармонию и позитивный заряд. Одним из главных вдохновителей для художниц является природа. На картинах можно найти различные пейзажи, натюрморты с фруктами и цветами, забавных кошек и краснокнижных птиц.
На открытии присутствовал учитель авторов выставки – художник Валентин Меркулов. Он поздравил учениц и поделился своим мнением о работах.
Выставка состоит более чем из семидесяти работ. Познакомиться с ними можно до 18 февраля включительно, посетив выставочный зал городского Дворца культуры и искусств.
Карина Новикова.