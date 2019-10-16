Роботы, лаборатории и модели, демонстрирующие явления природы: в Николаеве прошел второй областной фестиваль «Моя STEM-идея»

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

Кирилл Бакшаев - один из самых маленьких участников фестиваля «Моя STEM - идея», целью которого является выявление и всесторонняя поддержка одаренных детей области. На фестиваль мальчик привез своего первого, сделанного собственными руками робота.

В фестивале приняли участие ученики средних школ города и области, воспитанники интернатов и кружков. Они представили свои изделия в пяти номинациях. Это работы, модели, демонстрирующие явления природы, приборы созданые для сохранения экологии и улучшения жизни люди. Одним из таких стала «Автоматизированная ферма».

Автоматизированную ферму ученики 8-го класса собрали на внеклассных занятиях из оргстекла. Вмонтировали туда датчики света, влаги, температуры. С помощью преподавателя разработали специальную программу и посадили первую растение.

Во время мероприятия члены жюри оценивали выставочные материалы и уровень их презентации по нескольким критериям. По результатам оценки жюри авторы лучших работ были награждены дипломами с отличием и сладостями.