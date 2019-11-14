Проект "Новые имена Николаевщины" отпраздновал свое 10-летие и презентовал итоги IV выставочного цикла

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40 персональных выставок, более полусотни увлекательных мастер-классов и творческих встреч, почти 2,5 тысячи произведений современного и традиционного видов искусств - областной проект "Новые имена Николаевщины" празднует свое 10-летие. И отмечают юбилей мастера и мастерицы объединения "Прибужье" тоже творчески - в музее имени В. Верещагина открылась заключительная выставка IV цикла "Новые имена Николаевщины».

Первая выставка в рамках проекта "Новые имена Николаевщины" прошла в 2009 году. Тогда экспозиция открыла общественности немало самобытных мастеров. Выпускники первых циклов говорят - для них проект стал важной ступенью в творческом росте.

Сегодня выпускники пришли в музей, чтобы поддержать своих коллег - участников IV выставочного цикла, которые представили свои лучшие произведения. Вышивка и живопись, графика и резьба, ткачество и фелтинг, вышивки и квиллинг - работы гармонично сочетают традиции и современность, привлекают оригинальностью, динамикой и сюжетом.

Красоту растительного и животного мира удачно передала в своих вышитых бисером картинах выпускница IV цикла Елена Сапожник. В "Прибужье" мастерица только 2 года, хотя вышивкой занимается давно.

Новые направления искусства постоянно осваивает еще одна участница выставки - Лариса Крышталь. В экспозиции женщина представила гобелены, выполненные в технике валяния шерсти, живописные картины, витражную роспись. Кроме этого для всех желающих мастерица провела мастер класс - учила искусству энкаустики.

Прикоснуться к тайне искусства, принять участие в мастер-классах по энкаустике, росписи одежды или созданию гобеленовой инсталляции горожане могут до 1 декабря в музее имени В. Верещагина.