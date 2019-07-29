«Пощечина общественному вкусу»: николаевцев приглашают на открытую лекцию-перформанс о «скандальном» искусстве

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Взять хотя бы эпатажных поэтов-авангардистов: Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Давида Бурлюка, Василия Каменского, Бенедикта Лившица, Даниила Хармса и других. Ярчайшие имена от футуризма начала прошлого века до наших дней.

Или же самых эксцентричных и шокирующих художников-концептуалистов, благодаря которым понимаешь, что любое искусство имеет право на существование: уже культовые черепа и чучела Дэмиена Хёрста, «фекалии» Пьеро Мандзони, скандальные перформансы Марины Абрамович, супы Campbell's Энди Уорхола, блювотина Милли Браун, гениталии Петра Павленского и других творцов «шок-арта».

Об этом и многом другом с пристрастием расскажут прекрасные журналистка Таня Грачева и художница Марина Холодная на лекции-перформансе «Пощечина общественному вкусу». Тема же хороша!

Когда? В этот четверг, 1 августа, в 20:30 на летней площадке ДОФА (бывший Дом офицеров флота), по адресу: ул. Артиллерийская, 7.

Лекция может травмировать, возмущать и вызвать зависимость. Не рекомендуется к посещению веганам и людям с неустойчивой психикой.

Вход - СВОБОДНЫЙ

Организаторы мероприятия: КУ «Агентство развития Николаева» и Платформа MY ART. Мероприятие проходит при поддержке Украинского культурного фонда.

Справка:

Лекция-перформанс — сравнительно новый вид современного искусства, ставший востребованным на рубеже 2010-х годов. Сегодня многие художники вместо материальных объектов проивзодят сами лекции, обыгрывающие традиционный контекст академических презентаций.

Ссылка на мероприятие в Facebook: https://www.facebook.com/events/694335677698519/

Николаевский городской совет

