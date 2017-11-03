«Подари жизнь»: в Николаевском городском выставочном зале проходит предаукционная выставка картин

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Пейзажи, натюрморты, пэчворк, фотографии. В городском выставочном зале представлены 64 разноплановые работы известных и начинающих художников из Николаева и других городов. Единственное, что объединяет все картины – это желание мастеров кисти помочь онкобольным детям. Ведь данная выставка – вовсе не демонстрация достижений художников. Это предварительный показ работ, которые вскоре станут лотами на благотворительном аукционе, который уже второй год подряд проводит благотворительный фонд «Содействия детям».

На первом аукционе, который прошел в прошлом году, благодаря продаже картин заработали 166 тысяч гривен и приобрели необходимое оборудование для детского отделения областной офтальмологической больницы. В этом году, говорит руководитель благотворительного фонда «Содействия детям» Елена Легкая, стоит задача выручить в два раза больше.

На призыв помочь детям откликнулись многие художники. Например, Ирина Чайка предоставила на аукцион три свои работы. Картины разноплановые, но объединены морской тематикой.

Три работы этюдного плана на аукцион дал и художник Валентин Меркулов. Мастер кисти надеется, что покупатели на них найдутся так же быстро, как и в прошлом году.

Рядом с картинами мастеров кисти свои работы представили их ученики. Говорят – своим творчеством также хотят помочь больным детям.

Чтобы николаевцы смогли приобрести картины, стоимость лотов в этом году снизили. Если в 2106 одна картина в среднем стоила 25 тысяч гривен, то в этом – стартовая цена колеблется от 500 до 5 тысяч гривен. Увидеть будущие лоты в городском выставочном зале можно до 10 ноября, а уже 11 ноября в музее имени Верещагина состоится благотворительный аукцион.