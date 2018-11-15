«Подари жизнь»: в Николаеве открылась благотворительная выставка-продажа, призванная помочь детям с пороками сердца

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Натюрморты, пейзажи, изделия из дерева ткани и глины. Картины профессиональных художников и художников-любителей. Всего на благотворительную выставку-продажу 70 своих работ представили 46 мастеров как из Николаева так и из других регионов Украины. Это Меркулов Валентин, Ирина Чайка, Светлана Стасюк, Олена Тернова, Ирина Кветка, Виктория Ряснянская, Анастасия Андриевська-Чумак, Инна Савенко, Василий Никитин, Дмитрий Артым, Татьяна Рябенко, Анна Стефановская, Светлана Завтура, Александра Партека, Татьяна Дердей и много других.

Все полученные от продажи картин средства, традиционно потратят на приобретение необходимого оборудование и улучшения условий для маленьких пациентов отделения нефрокардиологии областной детской больницы. По словам председателя фонда «Содействие детям» Елены Легкой, для отделения планируют приобрести холтер ЭКГ (его стоимость 70 тысяч гривен), медицинские кровати и оборудование в манипуляционные кабинеты. На все понадобится 220 тыс. гривен. Чтобы собрать эту сумму фонд «Содействие детям» совместно с художниками проводит благотворительную выставку-продажу. Раньше это был аукцион. В этом году решили действовать иначе – на каждое представленное на выставке произведение искусства установлена стабильная цена, которая колеблется от 500 до 8000 гривен.

Всех, кто хочет приобрести картину и тем самым увеличить шансы детей с больным сердцем на выздоровление до 18 ноября включительно ждут в Выставочном зале городского дворца культуры.