«Петриковка, рожденная на Николаевщине»: горожан приглашают на выставку мастерицы Леси Сайковской

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Сайковская Леся Александровна родилась в 1977 году в Николаеве. Рисунком увлекалась с детства. В 10 лет поступила в Николаевскую детскую художественную школу, потом училась в Николаевском профессиональном училище № 13, где овладела основами декоративной росписи. В 2003 году закончила Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств по специальности «Художник-мастер, преподаватель декоративно-прикладного искусства». Более 20 лет работает в сфере внешкольного образования, где передает свое мастерство юным художникам.

С 2018 года — мастерица областного народного творческого объединения «Прибужье». Вместе с другими мастерами объединения участвует в областных выставочных мероприятиях, праздниках народного творчества, презентациях мастер-классов и творческих встреч.

Основные выставки:

2013–2017 гг. — областная выставка художественных изделий творческих семей Николаевщины;

2014 г. — областная выставка «Зимний вернисаж»; областная выставка народных студий «Мастера палитры»;

2017 г. — областной смотр «Материнская песня»;

2018 г. — областной праздник народного творчества «Folk-toloka»;

2019 г. — областной выставочный проект «Диптих-art».

Петриковская роспись — вид народного творчества, который уже давно вышел за пределы Днепропетровской области, где он зародился и развивался.

Сегодня «петриковка» приобрела популярность и на Николаевщине. А благодаря вдохновенной работе мастеров нашей области этот вид росписи трансформируется и приобретает особые признаки, присущие именно причерноморскому краю. Это заметно в цветовой гамме, композиционном решении, тематике и орнаментальной символике.

Для своей персональной выставки Леся Сайковская подготовила 25 расписных авторских панно. Также мастерица предложит мастер-класс, где каждый посетитель сможет собственными руками создать себе на память небольшую «малевку».

Открытие выставки состоится 6 февраля в 13:00 в Николаевском областном краеведческом музее (ул. Набережная, 29).